27 июля: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 27 июля

27 июля в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них День ходулей. Кроме того, 27 июля чествуют апостола Акилу. Какие праздники 27 июля — читайте в материале STB.UA.

фото — Pixabay.com

27 июля ― праздники:

День ходулей отмечают 27 июля ежегодно. Неизвестно, когда начали праздновать День ходулей. Археологические раскопки и исторические источники указывают на то, что ходьба на ходулях практиковалась в Древней Греции еще в 6 веке до нашей эры. Их использовали как в театре, так и для пересечения заболоченной местности. Некоторые традиции использования ходулей очень стары. На территории современной Бельгии с начала 15 века есть сообщения о боях на ходулях.

Также во Франции из Средневековья ходули стали использовать для пересечения болот крестьянами и пастухами.

Современные пружинные ходули часто производятся из алюминия. Использование этих ходулей уже называется пауэрбокингом.

27 июля ― церковные праздники:

Апостола Акилу чествуют 27 июля ежегодно. Акила считается постолом из 70 и личным учеником Павла. Он был родом из Понта, страны вокруг черного моря, принадлежал к иудеям, а жил в городе Риме со своей женой Присциллой в I в. н.е. во время правления императора Клавдия (41-54), когда все евреи были изгнаны из столицы. Святой Акила с женой вынуждены были уехать в Коринф. Вскоре туда пришел из Афин с проповедью Евангелия святой апостол Павел, который познакомился с Акилой и стал жить и помогать во всем.

Приняв Крещение от апостола Павла, Акила и его жена Прискилла сделались преданными и ревностными учениками Христа. Вместе с Павлом они отправились в Эфес. Апостол Павел поручил им обращение людей в Ефесе, а сам направился в Иерусалим, чтобы провести там праздник Пятидесятницы. В Эфесе Акила и Прискилла услышали смелую проповедь пришельца из Александрии, еврея Аполоса, получившего крещение от Иоанна Предтечи. Однако больше он ничего не знал о христианстве, и Акила с Присциллой объяснили ему, что к чему.

После смерти Клавдия запрет был отменен, однако Акила отправился за Павлом. Святой Акила ревностно трудился в распространении Евангелия в Ассии, Ахае и Ираклии. В своих апостольских трудах ему помогала святая Присцилла. Святого Акила и Прицсилла убили язычники, не обратившиеся в христианство.

27 июля ― День ангела:

Ежегодно 27 июля именины празднуют Иоанн, Никодим, Онисим и Стефан.

27 июля ― приметы и традиции:

Давние украинцы считали, что 27 июля нужно обязательно задобрить Полевого — живущего в поле духа. За то, что он защищает посевы, его очень уважали. Полевому готовили горшок каши, который оставляли у последней полосы жатвы.

Кроме того, наши предки верили, что на свет выходит нечистая сила в виде молнии, поэтому старались без особой надобности не покидать свои дома, если шел дождь.

27 июля ― что можно делать и что нельзя делать:

Не советуют в день Акилы заниматься подсчетом своих финансовых сбережений.

Сегодня нельзя стоять под высокими деревьями и выходить из дома в случае грозы.

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