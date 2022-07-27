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Как подать заявку на выплаты от ООН онлайн?

27.07.2022

Верифицированные заявки будут передаваться международным организациям, которые будут принимать решения по выплатам на основе приоритетности уязвимых категорий получателей и наличия средств для осуществления таких выплат. На социальной платформе «ЄДопомога» реализована возможность подать заявку на получение дополнительной денежной помощи от международных организаций.

Как подать заявку на выплаты от ООН онлайн?

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

«С сегодняшнего дня люди, которые находятся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, на которых происходят активные боевые действия, а также внутренне перемещенные лица могут сформировать на социальной платформе «єДопомога» заявку на получение денежной помощи от международных организаций. Для этого нужно заполнить персональные данные и указать IBAN — международный номер банковского счета. Этот номер можно узнать в личном кабинете или в приложении банка, где открыт банковский счет человека», — сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

Она отметила, что данные, которые человек указывает в заявке, верифицируются на основе данных из государственных реестров. Верифицированные заявки будут передаваться международным организациям, которые будут принимать решения по выплатам на основе приоритетности уязвимых категорий получателей и наличия средств для осуществления таких выплат.

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