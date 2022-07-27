Тонкий лаваш: рецепт от Владимира Ярославского

Хотите чем-нибудь заменить хлеб? Секрет приготовления настоящего лаваша раскрыл судья шоу «МастерШеф» Владимир Ярославский. Подробный рецепт читайте в материале.

Ингредиенты:

480 г муки

100 мл кипятка

200 мл теплой воды

8 г соли (1 ч. л. с горкой)

20 мл растительного масла

мука на подпыл

Способ приготовления:

Просеиваем муку и добавляем в нее соль, перемешиваем все и вливаем 100 мл кипятка. Замешиваем тесто деревянной лопаткой. Когда мука немного возьмет воды, добавляем вторую часть воды и растительное масло. Вымешиваем тесто еще минут 5, чтобы оно стало гладким, и отставляем его на 30 минут «отдохнуть». Разделяем тесто на 12―14 кусочков. Формируем из них шарики и накрываем их полотенцем, чтобы не заветривались. Раскатываем каждый шарик на небольшом количестве муки довольно тоненько. Обычно тесто наматывают на скалку и таким образом делают листы теста тоньше. Подготавливаем 2 слегка влажных полотенца Сковороду (лучше брать с толстым дном) разогреваем на огне выше среднего. На сухую сковороду кладем лаваш и через 10―15 секунд быстренько переворачиваем, держим еще 10―15 секунд и затем снова переворачиваем, чтобы пропечь с каждой стороны 2 раза. Нужно получить маленькие поджаренные пузырьки. Готовый лаваш снимаем на влажное полотенце, немного сбрызгиваем его водой и накрываем другим влажным полотенцем. Храним лаваш завернутым в двойное полотенце, сбрызнутым водой в пакете в холодильнике до 6 суток.

Приятного аппетита!

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