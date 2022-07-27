Шоколадное мороженое: рецепт в домашних условиях

Проекты
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
Все проекты
ua

Шоколадное мороженое: рецепт от участника «МастерШеф»

27.07.2022

Шоколадное мороженое будет еще вкуснее, если приготовить его дома, а не покупать в магазине. Чтобы порадовать себя и близких этим освежающим летним десертом, понадобится минимум ингредиентов и усилий. Подробный рецепт приготовления шоколадного мороженого от участников «МастерШеф»  — в материале!

шоколадное мороженое рецепт

Больше по теме: Мороженое из йогурта со вкусом лимона

Из указанного количества ингредиентов получится примерно 800 мл шоколадного мороженого. Главный ингредиент — шоколад — может быть как темным, так и молочным. В первом случае вкус получится более насыщенным, а во втором — слаще и нежнее.

Рецепт мороженого из шоколада

Ингредиенты:

  • 200 г темного или молочного шоколада
  • 250 мл жирных сливок
  • 4 яичных желтка
  • 350 мл молока
  • 100 г сахара

Приготовление:

  1. Шоколад мелко порубить или натереть на терке.
  2. В сотейнике соединить сливки и молоко. Довести до кипения, добавить шоколад и помешивать венчиком до полного растворения. Снять с огня.
  3. Желтки взбить с сахаром в пышную светлую пену и тонкой струйкой влить в молочно-шоколадную смесь.  
  4. Снова поставить сотейник на медленный огонь и, не доводя до кипения, варить до густой, обволакивающей консистенции.
  5. Получившийся крем перелить в глубокую миску и накрыть пищевой пленкой. Остудить.
  6. Охлажденную массу перелить в контейнер и отправить в морозилку минимум на 2 ч. Чтобы консистенция мороженого получилась более мягкой, рекомендуется каждые 20 мин. его перемешивать. Также можете воспользоваться мороженицей.

Приятного аппетита!

Больше по теме: Тайское жареное мороженое: рецепт в домашних условиях

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Шоколадное мороженое: рецепт в домашних условиях
Телеканал СТБ

Салаты: топ-10 рецептов на лето от участников «МастерШеф»

 Шоколадное мороженое: рецепт в домашних условиях
Телеканал СТБ

Окрошка: 5 рецептов приготовления от участников «МастерШеф»

 Овочеві чипси
Телеканал СТБ

Овощные чипсы: рецепт от финалиста «МастерШеф. Профессионалы»

 Шоколадное мороженое: рецепт в домашних условиях
Телеканал СТБ

Мохито: топ-3 варианта приготовления от Дмитрия Шевченко

 Оладьи на кефире
Телеканал СТБ

Оладьи на кефире: рецепт приготовления в домашних условиях от Максима Пустовита

 Шоколадное мороженое: рецепт в домашних условиях
Телеканал СТБ

Малосольные огурцы в пакете: рецепт приготовления
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить