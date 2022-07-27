Шоколадное мороженое: рецепт в домашних условиях

Шоколадное мороженое: рецепт от участника «МастерШеф»

Шоколадное мороженое будет еще вкуснее, если приготовить его дома, а не покупать в магазине. Чтобы порадовать себя и близких этим освежающим летним десертом, понадобится минимум ингредиентов и усилий. Подробный рецепт приготовления шоколадного мороженого от участников «МастерШеф» — в материале!

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Из указанного количества ингредиентов получится примерно 800 мл шоколадного мороженого. Главный ингредиент — шоколад — может быть как темным, так и молочным. В первом случае вкус получится более насыщенным, а во втором — слаще и нежнее.

Рецепт мороженого из шоколада

Ингредиенты:

200 г темного или молочного шоколада

250 мл жирных сливок

4 яичных желтка

350 мл молока

100 г сахара

Приготовление:

Шоколад мелко порубить или натереть на терке. В сотейнике соединить сливки и молоко. Довести до кипения, добавить шоколад и помешивать венчиком до полного растворения. Снять с огня. Желтки взбить с сахаром в пышную светлую пену и тонкой струйкой влить в молочно-шоколадную смесь. Снова поставить сотейник на медленный огонь и, не доводя до кипения, варить до густой, обволакивающей консистенции. Получившийся крем перелить в глубокую миску и накрыть пищевой пленкой. Остудить. Охлажденную массу перелить в контейнер и отправить в морозилку минимум на 2 ч. Чтобы консистенция мороженого получилась более мягкой, рекомендуется каждые 20 мин. его перемешивать. Также можете воспользоваться мороженицей.

Приятного аппетита!

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