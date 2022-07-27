Овощные чипсы: рецепты от Юрия Негрича

Овощные чипсы: рецепт от финалиста «МастерШеф. Профессионалы»
Овощные чипсы – это вкусно и полезно! Почему бы не приготовить их прямо сейчас?! Участник «МастерШеф. Профессионалы» Юрий Негрич поделился рецептами овощных чипсов из свеклы, кабачков и томатов. Пошаговый рецепт приготовления вкусного блюда читайте в нашем материале.
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Овощные чипсы из свеклы
Свекла очень полезная – это ни для кого не секрет. Букет витаминов побалует ваш организм, а вкус овощных чипсов скрасит просмотр фильма или посиделки в веселой компании. Вкусно, полезно и легко приготовить – ну, что еще нужно для радости? Давайте готовить!
Ингредиенты:
- свекла – 5 шт.
- растительное масло
- специи, соль – по вкусу
Приготовление:
- Нарежьте свеклу в форме чипсов.
- Промойте под проточной водой и высушите.
- Разогрейте духовку до 165 градусов. Выложите чипсы на противень.
- Сушите чипсы в духовке 20 минут, после переверните их и подержите в духовке еще столько же (можно на минут 10 меньше).
Овощные чипсы из кабачков
Кабачки настолько полезны, что вы и представить себе не могли. Ваша кожа, волосы и зрение получат максимальное количество поддержки в виде бета-каротина, который есть в их составе. А еще они содержат калий, кальций, железо, магний. Естественно, из кабачков тоже можно приготовить отличные овощные чипсы.
Ингредиенты:
- молодой кабачок (без семечек) – 2 шт.
- молоко – 1 ст. л.
- яйцо – 1 шт.
- чеснок (сушеный)
- сыр (твердый) – тертый мелко
- сухари
- специи – по вкусу
Приготовление:
- Очистите кабачки от кожицы и нарежьте.
- Затем добавьте специи по вкусу и перемешайте.
- Возьмите отдельную миску и вылейте туда молоко, добавьте яйцо и взбейте.
- В отдельной миске перемешайте панировочные сухари и натрите туда сыр.
- Слейте сок из овощей и подготовьте противень для чипсов.
- Дольки кабачков макайте сначала в яйцо, а потом в сырную массу.
- Выложите на противень и поместите в духовку, разогретую до 200 градусов.
Овощные чипсы из томатов
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Для приготовления лучше использовать электросушилку. Эти чипсы долго готовить, но оно того стоит. В томатах есть пектиновые вещества, которые нормализуют артериальное давление и понижают уровень холестерина в крови. Это вам на заметку, чтобы времени не жалели на приготовления этого блюда.
Ингредиенты:
- свежие томаты – 5 кг (выбирайте томаты плотной консистенции)
- соль – 2 ч. л.
- масло растительное – 2 ст. л.
- специи (на ваше усмотрение) – 2 ч. л.
Приготовление:
- Нарежьте томаты ровными кружочками, добавьте растительное масло, соль и специи. Перемешайте все.
- В электросушилке настройте высокий режим – 60 °С. Поместите туда чипсы.
- Когда овощные чипсы из томатов доведены до готовности, переключите режим на более низкий – 35 °С. Оставьте еще на пару часов, чтобы закрепить сушку.
- В процессе переставляйте поддоны и меняйте местами. Тогда чипсы получатся идеальные.