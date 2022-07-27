Овощные чипсы: рецепты от Юрия Негрича

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Овощные чипсы: рецепт от финалиста «МастерШеф. Профессионалы»

27.07.2022

Овощные чипсы – это вкусно и полезно! Почему бы не приготовить их прямо сейчас?! Участник «МастерШеф. Профессионалы» Юрий Негрич поделился рецептами овощных чипсов из свеклы, кабачков и томатов. Пошаговый рецепт приготовления вкусного блюда читайте в нашем материале. 

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Овощные чипсы из свеклы

овощные чипсы

Свекла очень полезная – это ни для кого не секрет. Букет витаминов побалует ваш организм, а вкус овощных чипсов скрасит просмотр фильма или посиделки в веселой компании. Вкусно, полезно и легко приготовить – ну, что еще нужно для радости? Давайте готовить!

Ингредиенты:

  • свекла – 5 шт.
  • растительное масло
  • специи, соль – по вкусу

Приготовление: 

  1. Нарежьте свеклу в форме чипсов.
  2. Промойте под проточной водой и высушите. 
  3. Разогрейте духовку до 165 градусов. Выложите чипсы на противень.
  4. Сушите чипсы в духовке 20 минут, после переверните их и подержите в духовке еще столько же (можно на минут 10 меньше). 

Овощные чипсы из кабачков

овощные чипсы из кабачков

Кабачки настолько полезны, что вы и представить себе не могли. Ваша кожа, волосы и зрение получат максимальное количество поддержки в виде бета-каротина, который есть в их составе. А еще они содержат калий, кальций, железо, магний. Естественно, из кабачков тоже можно приготовить отличные овощные чипсы. 

Ингредиенты: 

  • молодой кабачок (без семечек) – 2 шт.
  • молоко – 1 ст. л. 
  • яйцо – 1 шт.
  • чеснок (сушеный) 
  • сыр (твердый)  – тертый мелко
  • сухари
  • специи – по вкусу

Приготовление: 

  1. Очистите кабачки от кожицы и нарежьте.
  2. Затем добавьте специи по вкусу и перемешайте. 
  3. Возьмите отдельную миску и вылейте туда молоко, добавьте яйцо и взбейте.
  4. В отдельной миске перемешайте панировочные сухари и натрите туда сыр. 
  5. Слейте сок из овощей и подготовьте противень для чипсов.
  6. Дольки кабачков макайте сначала в яйцо, а потом в сырную массу.
  7. Выложите на противень и поместите в духовку, разогретую до 200 градусов. 

Овощные чипсы из томатов

Овощные чипсы из томатов

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Для приготовления лучше использовать электросушилку. Эти чипсы долго готовить, но оно того стоит. В томатах есть пектиновые вещества, которые нормализуют артериальное давление и понижают уровень холестерина в крови. Это вам на заметку, чтобы времени не жалели на приготовления этого блюда. 

Ингредиенты: 

  • свежие томаты – 5 кг (выбирайте томаты плотной консистенции)
  • соль – 2 ч. л.
  • масло растительное – 2 ст. л. 
  • специи (на ваше усмотрение) – 2 ч. л. 

Приготовление: 

  1. Нарежьте томаты ровными кружочками, добавьте растительное масло, соль и специи. Перемешайте все. 
  2.  В электросушилке настройте высокий режим – 60 °С. Поместите туда чипсы. 
  3. Когда овощные чипсы из томатов доведены до готовности, переключите режим на более низкий – 35 °С. Оставьте еще на пару часов, чтобы закрепить сушку.
  4. В процессе переставляйте поддоны и меняйте местами. Тогда чипсы получатся идеальные. 

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