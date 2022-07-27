Овощные чипсы: рецепты от Юрия Негрича

Овощные чипсы: рецепт от финалиста «МастерШеф. Профессионалы»

Овощные чипсы – это вкусно и полезно! Почему бы не приготовить их прямо сейчас?! Участник «МастерШеф. Профессионалы» Юрий Негрич поделился рецептами овощных чипсов из свеклы, кабачков и томатов. Пошаговый рецепт приготовления вкусного блюда читайте в нашем материале.

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Овощные чипсы из свеклы

Свекла очень полезная – это ни для кого не секрет. Букет витаминов побалует ваш организм, а вкус овощных чипсов скрасит просмотр фильма или посиделки в веселой компании. Вкусно, полезно и легко приготовить – ну, что еще нужно для радости? Давайте готовить!

Ингредиенты:

свекла – 5 шт.

растительное масло

специи, соль – по вкусу

Приготовление:

Нарежьте свеклу в форме чипсов. Промойте под проточной водой и высушите. Разогрейте духовку до 165 градусов. Выложите чипсы на противень. Сушите чипсы в духовке 20 минут , после переверните их и подержите в духовке еще столько же (можно на минут 10 меньше).

Овощные чипсы из кабачков

Кабачки настолько полезны, что вы и представить себе не могли. Ваша кожа, волосы и зрение получат максимальное количество поддержки в виде бета-каротина, который есть в их составе. А еще они содержат калий, кальций, железо, магний. Естественно, из кабачков тоже можно приготовить отличные овощные чипсы.

Ингредиенты:

молодой кабачок (без семечек) – 2 шт.

молоко – 1 ст. л.

яйцо – 1 шт.

чеснок (сушеный)

сыр (твердый) – тертый мелко

сухари

специи – по вкусу

Приготовление:

Очистите кабачки от кожицы и нарежьте. Затем добавьте специи по вкусу и перемешайте. Возьмите отдельную миску и вылейте туда молоко, добавьте яйцо и взбейте. В отдельной миске перемешайте панировочные сухари и натрите туда сыр. Слейте сок из овощей и подготовьте противень для чипсов. Дольки кабачков макайте сначала в яйцо, а потом в сырную массу. Выложите на противень и поместите в духовку, разогретую до 200 градусов.

Овощные чипсы из томатов

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Для приготовления лучше использовать электросушилку. Эти чипсы долго готовить, но оно того стоит. В томатах есть пектиновые вещества, которые нормализуют артериальное давление и понижают уровень холестерина в крови. Это вам на заметку, чтобы времени не жалели на приготовления этого блюда.

Ингредиенты:

свежие томаты – 5 кг (выбирайте томаты плотной консистенции)

соль – 2 ч. л.

масло растительное – 2 ст. л.

специи (на ваше усмотрение) – 2 ч. л.

Приготовление:

Нарежьте томаты ровными кружочками, добавьте растительное масло, соль и специи. Перемешайте все. В электросушилке настройте высокий режим – 60 °С. Поместите туда чипсы. Когда овощные чипсы из томатов доведены до готовности, переключите режим на более низкий – 35 °С. Оставьте еще на пару часов, чтобы закрепить сушку. В процессе переставляйте поддоны и меняйте местами. Тогда чипсы получатся идеальные.

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