Как сделать оладьи из кабачков: 5 рецептов приготовления

Оладьи из кабачков: 5 вкусных рецептов от финалистки «МастерШеф»

Необычные кабачковые оладьи с сыром – идеальное блюдо, особенно в летнюю пору. Это не только полезно и сытно, но и вкусно. Финалистка «МастерШеф. Профессионалы» Юлия Прохода поделилась пятью лучшими рецептами приготовления оладий из кабачков. Читайте в материале.

Оладьи из кабачков с сахаром

Ингредиенты:

Кабачки – 450 г

Сахар – 3 – 4 ст. л.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1/2 ч. л.

Мука – 1/2 ст.

Приготовление:

Кабачки очистить от кожицы. Натереть на мелкой терке. Добавить сахар, соль, яйцо. Всыпать муку. Перемешать. Жарить на среднем огне несколько минут с каждой стороны до румяности. Подать со сметаной или вареньем.

Оладьи из кабачков с зеленью

Ингредиенты:

Кабачки – 500 г

Яйцо – 1 шт.

Мука – 2 ст. л.

Свежий укроп

Чеснок – 1 зубчик

Зеленый лук

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Приготовление:

Кабачки натереть на крупной терке. Нарезать лук и укроп. Добавить к кабачкам. Перемешать. Добавить яйцо, выдавить чеснок. Посолить. Всыпать муку, снова перемешать до однородности. Обжарить на растительном масле несколько минут с каждой стороны. Подавать как гарнир к мясу или как самостоятельное блюдо со сметаной.

Оладьи из кабачков с яйцом

Ингредиенты:

Кабачки – 500 г

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1/2 ч. л.

Сахар – 1 ст. л.

Мука – 1/2 ст.

Приготовление:

Кабачки натереть на терке. Добавить 1 яйцо и хорошо перемешать. Добавить соль и сахар. Всыпать муку, перемешать. Разогреть растительное масло. Выложить ложкой небольшие оладьи на сковороду. Жарить несколько минут с каждой стороны, пока оладьи не станут румяными.

Оладьи из кабачков с сыром

Ингредиенты:

Тертые кабачки – 4 ст.

Растительное масло – 2 ст. л.

Луковица – 2 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Рубленая зелень – 3 ст. л.

Яйца – 3 шт.

Хлебные крошки – 1 ст.

Тертый твердый сыр – 1 ст.

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Приготовление:

Мелко нарезать лук, жарить на растительном масле 5 минут. Добавить измельченный чеснок и кабачки и готовить на среднем огне около 5 минут. Добавить рубленую зелень, щепотку черного перца, перемешать и снять с огня. Переложить в миску. Добавить яйца, хлебные крошки или крошеные крекеры, стакан тертого сыра. Перемешать и сформировать лепешки диаметром 7 – 8 см. Налить на сковороду растительное масло слоем 1 см, разогреть на среднем огне. Обжаривать оладьи по 3 – 4 штуки за раз до золотистого цвета, примерно по 2 минуты с каждой стороны. Готовые оладьи сложить на сервировочное блюдо, можно посыпать сверху тертым сыром.

Оладьи из кабачков и панировочных сухарей

Ингредиенты:

Крупный кабачок

Яйца – 1 – 2 шт.

Панировочные сухари – 1/2 ст.

Соль — 1/2 ч. л.

Сахар — 1 ст. л.

Приготовление:

Кабачок вымыть, очистить и натереть на крупной терке. Дать постоять некоторое время, чтобы пустил сок. Отжать сок, слить. Добавить яйцо и панировочные сухари, приправить солью и сахаром. Тщательно перемешать. Разогреть в сковороде масло. Большой ложкой выложить оладьи, обжарить с одной стороны до румяности, перевернуть, обжарить еще несколько минут. Подавать со сметаной, вареньем или сахаром.

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