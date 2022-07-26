26 июля: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 26 июля

26 июля в Украине и по всему миру отмечают несколько общественно важных праздников и среди них День украинского парашютиста. Кроме того, 26 июля чествуют Архангела Гавриила. Какие праздники 26 июля — читайте в материале STB.UA.

26 июля ― праздники:

День парашютиста;

Международный день дяди и тети;

День разговоров в лифте;

День парашютиста в Украине отмечают 26 июля каждый год. Это профессиональный неофициальный праздник, не предполагающий отдельного выходного. Первый парашют придумал еще Леонардо Да Винчи, однако это было одно из тех изобретений, которые не стали популярны в Средние века. Парашют в современном виде появился благодаря Луи-Себастьену Ленорману к концу 18 века. А праздник в честь парашютистов придумали в 1930 году. Украинцы, которые научились прыгать с парашютом, собираются для празднования в тесном кругу коллег. К слову, британский парашютист Адриан Николас доказал эффективность парашюта Да Винчи, построив его по эскизам изобретателя и испытав в 2000 году.

Международный день дяди и тети отмечают 26 мая каждый год. Праздник дяди и тети считается международным, однако он полушутливый и празднуется только дома. Это хорошая возможность для детей проявить лишний раз любовь к своим тетям и дядям, которые всегда балуют племянников. Точно не известно, когда именно начали праздновать этот День, но праздник распространился по многим странам на всех континентах.

День разговоров в лифте отмечается 26 июля. Этот день посвящен тому, чтобы легко посмеяться над неловкими разговорами между незнакомыми людьми, которые поднимаются или спускаются вместе. По статистике, каждый день происходит более 6 миллиардов «путешествий» в лифте ― дома и на работе, иногда много раз в день. Не секрет, что часто люди чувствуют себя неловко в это время, особенно когда компаньоны в «путешествии» ― незнакомцы.

26 июля ― церковные праздники:

Стефана Саваита;

Собор Архангела Гавриила;

Стефана Саваита чествуют 26 июля ежегодно. Стефан Саваит жил в 8 в. н.е. и был монахом. Он жил в лавре св. Саввы, куда он прибыл вместе со своим дядей св. Иваном Дамаскином, руководившим его духовной жизнью пятнадцать лет. В служении Богу Стефан достиг таких высот, что получил дар ясновидения и принимал людей. Он указывал на грехи или хвалил за благочестие тех, кто к нему приходил.

Собор Архангела Гавриила отмечают 26 июля каждый год. Праздник отмечается дважды в году ― 26 июля и сразу после Благовещения ― 8 апреля. Этот день посвящен одному из семи главных ангелов, принесшему Деве Марии известие о скором рождении сына.

26 июля ― День ангела:

Каждый год 26 июля именины празднуют Антоний, Гавриил, Иулиан, Сарра, Серапион и Стефан.

26 июля ― приметы и традиции:

На Собор Архангела Гавриила отдавали дань урожаю, начиналась жатва, и первый сноп в поле должна была жать самая старшая женщина в семье.

Сноп украшали лентами и ставили в угол под иконы. Люди верили, что этот оберег обладает мощной энергетикой и способен исцелять.

Засушливая погода означает, что такой же будет и осень.

26 июля ― что можно делать и что нельзя делать:

Нельзя выбрасывать крохи со стола, это приведет к нищете.

Нельзя ссориться и оскорблять других людей.

Нельзя употреблять алкогольные напитки.

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