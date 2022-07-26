Укропочта рассказала, когда выпустят новую военную марку

Укрпочта назвала дату выхода новой марки с трактором

Новая марка от Укрпочты «Доброго вечора, ми з України» появится в продаже 28 июля 2022 года — в День Украинской Государственности. Вместе с маркой выйдет тематический мерч, который дополнит патриотическую серию, сообщили в госпредприятии.

Марка «Доброго вечора, ми з України»

На новой марке изображен трактор с украинским флагом, влекущий российский танк. Эскиз и тематику марки выбрали украинцы путем голосования в Дії и на сайте Укрпочты.

Всего планируют выпустить 5 млн. экземпляров марки с трактором, однако будут действовать ограничения на ее продажу.

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