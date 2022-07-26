Лунный календарь на август 2022: когда новолуние и полнолуние в августе 2022

Лунный календарь на август 2022
Луна влияет на приливы и отливы, климат Земли и биосферу в целом. Люди давно уже верят в то, что он оказывает влияние и на человеческий организм ― на здоровье, психику и поведение. Редакция STB.UA составила лунный календарь на август 2022 года, чтобы лучше понимать, что нас ждет.
Больше на тему: Лунный календарь стрижек на август 2022
Когда новолуние и полнолуние в августе 2022
- Полнолуние ― 12 августа в 04:36;
- Новолуние ― 27 августа в 11:17;
Если замечали, что Луна влияет на вашу жизнь, ― осторожно следите за ее фазами в течение месяца. В августе фаза растущей Луны преобладает над убывающей, а Полнолуние и Новолуние в начале и в конце месяца.
Фазы Луны по числам в августе 2022
- Растущая Луна ― с 01 по 11 августа и с 28 по 31 августа;
- Полнолуние ― 12 августа в 04:36;
- Убывающая Луна ― с 13 по 26 августа;
- Новолуние ― 27 августа в 11:17;
- Лунных затмений не ожидается.
- Солнечных затмений не будет.
Август 2022 ― удачные и неудачные дни месяца
- Удачные дни на август 2022 года: 1, 3, 8, 9, 18, 22, 24, 31
- Неудачные дни на август 2022 года: 12, 14, 26
- Нейтральные дни на август 2022 года: 2, 4-7, 10, 11, 13, 15-17, 19-21, 23, 25, 27-30.
Больше на тему: Лунный календарь садовода-огородника на июнь 2022
Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.