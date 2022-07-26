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Макияж 2022: модные тренды года

26.07.2022

Скажем сразу ― яркости в этом сезоне не занимать. Видимо, чтобы компенсировать серость зимы, стилисты макияжа лучших модных домов предлагают нам выбирать яркие оттенки помады и теней. А почему бы и нет? В эту веселую компанию трендов мейка затесались черные стрелки, но им можно ― они классика и неплохо сочетаются с любым буйством красок.

Модный макияж 2022

Черная подводка для глаз

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На показах коллекций сезона зима 2022 Chanel, Dolce & Gabbana, Prabal Gurung модели выходили со стрелками на глазах. Черными стрелками. Все по классике.

Ягодные оттенки

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В этом году не ограничиваемся лишь оттенками красного. В тренде ягодная палитра: от глубокого темно-вишневого до яркого малинового оттенка. Глянцевые губы или матовые ― выбор за вами.

Разноцветные тени

макияж 2022 тренды

Визажисты не церемонились и выбирали максимально яркие оттенки ― голубой, желтый, фиолетовый, салатовый. Понимаем, что не всегда такой мейкап уместен, но тут смотря как преподнести. Например, в коллекции David Koma яркие голубые тени были нанесены тонкой полоской. Никаких стрелок, ярких помад и румян. Образ получился очень нежным и совсем не вызывающим.

Мономакияж

макияж 2022 тренды

Его особенность в том, что можно использовать всего лишь один из предметов декоративной косметики, например, помаду. Используем ее по назначению, а также в качестве теней и румян (только убедитесь, что помаду можно использовать для век и скул). Оттенок можно менять в зависимости от интенсивности нанесения.

Арт-мейкап

макияж 2022 тренды

И напоследок несколько вариантов для тех, кто устал от привычного макияжа и собирается удивить народ высокохудожественным мейкапом. В ход пойдет все: яркие тени, карандаш для глаз, стразы, цветная подводка и ваша фантазия.

Фото: glowsly.com

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