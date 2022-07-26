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Как вырастить авокадо из косточки в домашних условиях

26.07.2022

Оказывается, вырастить авокадо дома вполне реально и совсем не сложно! Это тропическое растение на самом деле неприхотливо и комфортно себя чувствует при комнатной температуре. Если соблюдать простые правила, уже через несколько недель посаженная косточка авокадо пустит корни, вскоре начнут появляться первые листочки, а со временем – даже цветки. Читайте, как посадить авокадо и как вырастить его в домашних условиях.

авокадо

Крупная косточка авокадо составляет треть, а иногда и половину от всего веса плода. Но не спешите ее выбрасывать! Из косточки экзотического фрукта можно вырастить целое деревце. Всего 10 простых шагов – и подоконник вашего дома будет украшать вечнозеленое растение авокадо с красивыми продолговатыми листьями.

Пошаговая инструкция, как вырастить авокадо

1. Аккуратно разрежьте спелый плод авокадо вдоль пополам так, чтобы не повредить косточку.

2. Отделите косточку от мякоти и промойте теплой водой. Маслянистых кусочков авокадо оставаться не должно, иначе появится плесень.

3. В нижнюю часть косточки с равными промежутками воткните 4 зубочистки на глубину около 5 мм. 

как вырастить авокадо

4. Поместите косточку в прозрачный стакан с водой так, чтобы зубочистки удерживали косточку на треть погруженной в воду.

5. Поставьте стакан на хорошо освещенное место. Не забывайте каждые два дня менять воду.

6. Дождитесь появления стержневого корня. В среднем это происходит через 3-4 недели. Будьте терпеливы!

как вырастить авокадо дома

7. Когда корни достигнут длины 3 см, выньте зубочистки и посадите проросшую косточку в рыхлую почву.

8. Поливайте будущее дерево раз в три дня.

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9. Когда растение достигнет желаемой высоты, прищипните верхушку, чтобы стимулировать боковые побеги.

10. Раз в год пересаживайте авокадо в горшок побольше со свежей почвой.

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Теперь вы знаете, как вырастить авокадо из косточки!

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