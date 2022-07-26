Ячмень на глазу: лечение, симптомы, причины и профилактика

Как вылечить ячмень на глазу

Ячмень на глазу – очень распространенная проблема. При первых симптомах возникновения ячменя нужно немедленно начинать лечение. Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» рассказали о том, как вылечить ячмень на глазу с помощью медицины, а также народными методами.

Ячмень – заболевание глазного века, которое представляет собой острое гнойное воспаление волосяного мешочка ресницы или сальной железы Цейса, которая располагается около луковицы ресниц. Ячмень вызывается бактериальной инфекцией и чаще всего наблюдается при ослаблении иммунитета.

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Болезненность и отек века, а также дискомфорт в глазу могут являться признаком возникновения вышеназванного заболевания. Ячмень не только создает эстетическое неудобство и влияет на общее самочувствие человека, но и мешает при выполнении точных работ, чтении и даже просмотре телевизора. Поэтому при появлении первых симптомов каждый задумывается, как побыстрее вылечить ячмень на глазу, какие препараты окажут немедленное действие, а также что может помочь избавиться от заболевания в домашних условиях.

Причины возникновения ячменя на глазу

переохлаждение

ослабленный иммунитет

инфекционные болезни глаз

нарушенный обмен веществ

сахарный диабет

себорея

недостаток витаминов и микроэлементов

косметические средства сомнительного качества

обострение хронических заболеваний или острые инфекционные болезни

стрессовые ситуации

несоблюдения правил личной гигиены

Симптомы ячменя на глазу

зуд

жжение

припухлость

отечность века

болезненность

ощущения инородного тела в глазу

покраснение

слезоточивость

иногда повышенная температура тела

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Обычно продолжительность болезни составляет около 5–7 дней. На последней стадии на месте воспаления появляется гнойная головка, которая в итоге самостоятельно вскрывается. Однако следует отметить, что без лечения или при его неправильном проведении может возникнуть ряд осложнений.

Медикаментозное лечение ячменя

Традиционными способами лечения данного воспаления считается применение антибактериальных глазных капель и мазей, а также улучшение иммунитета, витаминотерапия и создание психологического комфорта. Следует отметить, что все медикаментозные и народные препараты можно применять только после согласования с доктором.

Глазные капли: Альбуцид, Флоксал, Левомицетин, Ципрофлоксацин, Тобрекс. Эти препараты содержат в своем составе антибиотики, которые оказывают антибактериальное, противовоспалительное, а также антисептическое действие. Закапывать в глаза необходимо согласно инструкции.

Мази для глаз : Гидрокортизоновая, Эритромициновая, Тетрациклиновая, Флоксал (Офлоксацин). Их действие направлено на устранение бактерий, снятие симптомов болезни, а также предотвращение распространению инфекции. Мази, как и капли, следует использовать согласно инструкции.

Лечение ячменя на глазу следует проводить комплексно, одновременно используя мази, капли и другие препараты. Курс нужно продолжать до полного выздоровления.

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Лечение ячменя народными средствами

Из народных средств для лечения ячменя на глазу принято использовать отвары трав, которые обладают противовоспалительным эффектом, – календулы или ромашки. При проведении инсталляций, чтобы не занести инфекцию, важно соблюдать абсолютную гигиену. Популярные компрессы из трав, вареного яйца, теплой соли или картофеля можно делать только в начале заболевания, ведь в дальнейшем это опасно и может вызвать серьезные осложнения.

Хорошим эффектом обладают следующие домашние рецепты:

Примочки из сока алоэ, который следует развести водой в соотношении 1:10.

Отвар из семян укропа, который также используют для компрессов.

Для промываний можно использовать настойку лаврового листа.

Болезненность поможет снять свежий растертый корень лопуха, который прикладывают к воспалению.

При лечении воспаления глаз можно также воспользоваться обеззараживающими свойствами травы очанки. Усилить ее действие можно при помощи добавления аптечной ромашки.

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