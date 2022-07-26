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28 июля Украина будет впервые праздновать День Государственности

26.07.2022

Украина героически борется с полномасштабным вторжением россии, в городах раздаются взрывы и сирены. Однако 28 июля в День крещения Киевской Руси мы впервые празднуем День Государственности Украины. Образовательный центр Верховной Рады подготовил в этот день важный и познавательный интерактивный курс. Подробнее — в материале на STB.UA.

Ко Дню Государственности Украины пройдет интерактивная лекция Государственность — значит Несокрушимость

 

Торжественное празднование решили отметить интерактивной лекцией «Государственность – значит Несокрушимость». Она направлена ​​на информирование украинцев об основных этапах становления украинской Государственности. Причем проверить свои знания можно будет уже во время тематического квиза онлайн. Также все участники познакомятся с выдающимися историческими фигурами ― создателями украинской Государственности.

Государственность ― означает Несокрушимость

Когда: 28.07.2022

Начало: в 14:00

Где: Онлайн-платформа ZOOM

Как попасть: Зарегистрироваться по ссылке

На мероприятии будут выступать такие личности, как Дмитрий Ткачук ― историк, председатель ОО «Молодежный интеграционный центр», Барановский Владислав ― историк, ментор, руководитель молодежных проектов ОО «Молодежный интеграционный центр» и модератор проекта Герасименко Лилия (координатор Украины).

Ко Дню Государственности Украины пройдет интерактивная лекция Государственность — значит Несокрушимость

Образовательный центр Верховной Рады работал совместно с Общественной организацией «Молодежный интеграционный центр» для подготовки этого мероприятия.

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