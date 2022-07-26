Ко Дню Государственности Украины пройдет интерактивная лекция Государственность — значит Несокрушимость

28 июля Украина будет впервые праздновать День Государственности
Украина героически борется с полномасштабным вторжением россии, в городах раздаются взрывы и сирены. Однако 28 июля в День крещения Киевской Руси мы впервые празднуем День Государственности Украины. Образовательный центр Верховной Рады подготовил в этот день важный и познавательный интерактивный курс. Подробнее — в материале на STB.UA.
Торжественное празднование решили отметить интерактивной лекцией «Государственность – значит Несокрушимость». Она направлена на информирование украинцев об основных этапах становления украинской Государственности. Причем проверить свои знания можно будет уже во время тематического квиза онлайн. Также все участники познакомятся с выдающимися историческими фигурами ― создателями украинской Государственности.
Государственность ― означает Несокрушимость
Когда: 28.07.2022
Начало: в 14:00
Где: Онлайн-платформа ZOOM
Как попасть: Зарегистрироваться по ссылке
На мероприятии будут выступать такие личности, как Дмитрий Ткачук ― историк, председатель ОО «Молодежный интеграционный центр», Барановский Владислав ― историк, ментор, руководитель молодежных проектов ОО «Молодежный интеграционный центр» и модератор проекта Герасименко Лилия (координатор Украины).
Образовательный центр Верховной Рады работал совместно с Общественной организацией «Молодежный интеграционный центр» для подготовки этого мероприятия.
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