25 июля: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 25 июля

25 июля в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них День зубного техника. Кроме того, 25 июля чествуют мучеников Прокла и Иллария. Какие праздники 25 июля — читайте в материале STB.UA.

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25 июля ― праздники:

День зубной техники отмечают ежегодно 25 июля. Зубные техники предпочтительно производят зубные протезы или аналогичным образом создают искусственные детали, которые в основном предназначены для замены естественных, отсутствующих зубов пациента. День зубного техника ― неофициальный праздник, его начали праздновать только в 21 веке, и неизвестно, кто является инициатором ― не исключено, что частная компания, которая хотела популяризировать собственную продукцию или услуги. Однако зубные техники празднуют также профессиональный праздник в День стоматолога Украины 8 февраля ― этот праздник был создан в 1993 году в Украине. Однако работа зубного техника отличается от работы стоматолога, и с пациентами зубные техники почти никогда не встречаются, потому что их занятия сугубо технические.

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25 июля ― церковные праздники:

Святых мучеников Прокла и Иллария чествуют 25 июля. В народе праздник называют Прокл Великие росы. Прокл и Илларий жили на территории современной Турции. Они пострадали при гонении за императора Траяна (98–117). Траян издал закон, предписывающий задерживать христиан. Святой Прокл оказался одним из числа заключенных под стражу. Сначала его уговаривали принести жертву богам, однако после жесткого отказа его наказали. Прокла решили подвесить к дереву вниз головой. После этого его заставили бежать за колесницей, однако кони остановились после того, как Прокл помолился Богу. Колесница сдвинулась только после того, как Траян написал на бумаге, что единственный Бог, в которого верит Прокл. Однако после этого Прокла увезли в лес и расстреляли из луков. По дороге в город они встретили племянника Прокла — Иллария, который тоже был христианином. После его отказа принять язычество, Иллария убили мечом.

25 июля ― День ангела:

Ежегодно 25 июля именины празднуют Антоний, Арений, Вероника, Гаврило, Грогорий, Евфимий, Иван, Михаил, Сирапион, Симон и Федор.

25 июля ― приметы и традиции:

Выпавшая на Прокла роса считалась целебной. Люди собирали росу, чтобы умываться и протирали ею глаза.

Считалось, что от такой процедуры улучшается зрение, лицо становится красивым, а ум ― спокойным.

На Прокла и Иллария нужно было собирать урожай, потому что считалось, что начинается сезон дождей.

25 июля ― что можно делать и что нельзя делать:

Нельзя бездельничать, потому что потеряешь все нажитое.

Нельзя собирать травы в лесу.

Беременные умывались росой. Также умывали ею новорожденных.

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