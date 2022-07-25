Выходные в августе 2022: будут ли дополнительные выходные

Выходные в августе 2022 года

В условиях военного положения календарь и расписание выходных на август 2022 года претерпели значительные изменения. В целом украинцы будут отдыхать согласно календарным выходным дням. Таким образом, нерабочими будут считаться всего восемь дней.

Выходные в августе 2022 года

Поэтому выходные дни в августе 2022 приходятся на 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 августа. Остальные 23 дня украинцы будут работать по расписанию, несмотря на праздники.

Такой порядок обусловлен военным положением, которое официально продлится как минимум еще до 25 августа. Соответствующий документ приостанавливает норму КЗоТ по определению праздничных и рабочих дней.

День независимости Украины тоже в этом году должен быть рабочим днем ​​и оплачиваться в обычном порядке.

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