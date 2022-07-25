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Лунный календарь стрижек на август 2022

25.07.2022

Лунный календарь подскажет, когда лучшее время для стрижки, окрашивания волос и кардинального изменения имиджа. Люди давно используют лунный календарь, чтобы следить за внешностью. Когда в августе нужно идти в парикмахерскую ― читайте в материале STB.UA

Лунный календарь стрижек на август 2022

Наилучшего эффекта по уходу за волосами можно достичь, если внимательно следить за фазами месяца. Издавна люди заметили, что в какие-то дни волосы растут быстрее, а в какие-то — становятся ломкими. Поэтому рассказываем, когда удачные дни для новой прически в августе.

Фазы Луны ― август 2022

Растущая Луна — 1-11 августа и 28-31 августа.

Лунный календарь стрижек на август 2022

Неудачные дни для стрижки или покраски — август 2022

2, 5, 7, 12, 14 16, 17, 20, 27 и 30 августа.

Удачные дни для стрижки ― август 2022

Иди к парикмахеру в августе можно 1, 4, 8, 18, 21, 23, 29, 31 числа.

Лунный календарь стрижек на август 2022

  • 1 августа ― стрижка в этот день поможет ускорить рост волос, уменьшить их выпадение и дольше сохранить форму укладки. Благоприятны завивка, покраска и тонировка.
  • 4 августа ― поход в парикмахерскую ускорит рост волос.
  • 8 августа ― волосы получают силу и здоровье, при покраске приобретут яркий цвет.
  • 18 августа ― удачный день для покраски. Покраска и тонировка может привлечь в вашу жизнь чистых, светлых людей.
  • 21 августа ― волосы будут расти хорошо.
  • 23 августа ― удачной будет смена прически или имиджа.
  • 29 и 31 августа ― можно экспериментировать с длиной и формой стрижки. Волосы будут сильными и здоровыми.

Все фото — Pexels.c0m

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