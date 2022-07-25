Гороскоп на 26 июля 2022 года

Гороскоп на 26 июля 2022 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кого ждут приятные перемены на работе, а кому давно пора в отпуск? Читайте гороскоп на 26 июля от экстрасенсов СТБ.

Овен

Сегодня вполне вероятно вы получите на работе небольшое финансовое поощрение. Что ж, видимо, начальство вами довольно. Продолжайте в том же духе.

Телец

Не стоит отступать от ранее утвержденного плана действий. Да, велика вероятность соблазна, но эксперименты сейчас вам ни к чему. Они принесут только хлопоты.

Близнецы

Сегодня Близнецам весь день стоит посвятить уборке в доме. В последнее время вы немного разленились, так что пора смахнуть с тумбочки толстый слой пыли.

Рак

Сегодня вполне вероятно на вашем пороге появится человек из прошлого. Пока что неясно, какие вести он вам принесет, но звезды советуют не терять бдительности.

Лев

Прекрасный день во всех смыслах этого слова. Сегодня все, за что вы возьметесь, будет иметь успех. Так что смело идите на переговоры, меняйте работу, покупайте технику или бегите в салон красоты.

Дева

Перестаньте хотеть все и сразу. Так не бывает. Всему свое время. Сегодня есть велика вероятность упустить свой шанс из-за заносчивости. Так что расслабьтесь и будьте проще.

Весы

Если вы хотели когда-то сменить сферу деятельности или вовсе получить второе высшее образование, то сейчас самое время заняться этим.

Скорпион

Мир не без добрых людей. Оглянитесь, возможно, кому-то нужна ваша помощь. Не отказывайте, вполне вероятно, что и вы можете оказаться в подобной ситуации.

Стрелец

Отличный день для реализации нового проекта. Не волнуйтесь, начальство одобрит. Однако на фоне успехов в карьере, у вас могут возникнуть мелкие неприятности с любимым человеком.

Козерог

Постарайтесь не планировать на сегодня никаких важных встреч. С самого утра все пойдет наперекосяк. Так что запаситесь терпением и стойко принимайте удары судьбы.

Водолей

Прекрасный день для одиноких представителей знака. Вполне вероятно, что сегодня у вас начинется головокружительный роман. Только не теряйте здравый рассудок.

Рыбы

Вы очень много времени уделяете работе. В то время как близкие люди страдают от недостатка вашего внимания. Может, пришло время взять отпуск?

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