Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года от экстрасенсов СТБ

Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года расскажет, какие повороты судьбы уготовили звезды для каждого знака зодиака. Кому стоит быть более терпимым и не зазнаваться, а кто может кардинально изменить свою жизнь к лучшему? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 25 по 31 июля 2022 года года от экспертов СТБ.

Гороскоп на неделю — Овен

Неплохая неделя. После полученной премии у вас появится желание спустить все деньги на развлечения, однако звезды советуют не делать этого. Ближе к субботе могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, так что крупная сумма денег будет как нельзя кстати.

Гороскоп на неделю — Телец

Тельцам эту неделю стоит посвятить мелким делам, которые давно требовали вашего вмешательства, а также собственному здоровью. И, ради Бога, прекратите нервничать по пустякам. Субботу проведите в компании друзей. Вполне вероятно, что у вас появится новый интересный поклонник.

Гороскоп на неделю — Близнецы

Мысли материальны. Если вы очень сильно чего-то хотите, пора переставать бояться мечтать. Так что вперед! И вскоре от простых мыслей вы перейдете к делу. В середине недели у вас может появиться некоторая апатия, однако гоните ее прочь. Выходные проведите с семьей. Близкие нуждаются в вашем внимании.

Гороскоп на неделю — Рак

На этой неделе ссоры с любимым человеком могут возникать на пустом месте. Старайтесь избегать конфликтов, насколько это возможно. На время откажитесь от шумных компаний. Период благоприятен для работы на дачном участке и проведения ремонта. Не пытайтесь экономить. Помните: скупой платит дважды.

Гороскоп на неделю — Лев

Благоприятное время для попытки изменить свою жизнь к лучшему. Пробуйте! Кто знает, возможно, вам повезет. Постарайтесь больше верить в свои силы. В четверг могут возникнуть непредвиденные траты, так что приберегите лишние деньги. А вот выходные стоит посвятить семье.

Гороскоп на неделю — Дева

Если вы не верите в знаки или приметы, пора прощаться с этой пагубной привычкой. Судьба то и дело подсказывает вам, как правильно поступить в той или иной ситуации, но вы упорно игнорируете ее подсказки. Вероятнее всего, у вас на этой неделе появится прекрасный шанс улучшить свою жизнь. Вопрос только в том, сможете ли вы воспользоваться ситуацией.

Гороскоп на неделю — Весы

Эта неделя обещает быть очень удачной, особенно для одиноких представителей знака. Вполне вероятно, что вы встретите интересного человека, с которым закрутите роман. Семейным же парам стоит посвятить как можно больше времени друг другу. Нужно возобновить романтику. Выходные стоит провести только вдвоем.

Гороскоп на неделю — Скорпион

Прекрасная неделя для улучшения своего финансового состояния. Появится шанс поучаствовать в новых интересных проектах. Это не только принесет вам дополнительное финансовое вознаграждение, но и прибавит опыта в тех сферах, где вы пока что профан.

Гороскоп на неделю — Стрелец

Посвятите неделю самообразованию. Мир не стоит на месте, так что никогда не поздно учиться. К тому же, в скором будущем дополнительные навыки помогут вам продвинуться по карьерной лестнице. Что касается отношений с любимым человеком, то пока каких-то явных перемен не предвидится.

Гороскоп на неделю — Козерог

Вы слишком много сил отдаете работе. Однако все не зря: в скором времени начальство заметит ваши старания. Так что повышение не за горами. Не перетруждайтесь себя бытовыми хлопотами. Попросите помощи у родных, иначе в таком темпе долго не протяните. Выходные проведите на диване. Вам нужно хорошенько выспаться.

Гороскоп на неделю — Водолей

Вы почувствуете вдохновение и захотите сделать что-то особенное. Дайте волю фантазии! Вполне вероятно, вы можете сотворить шедевр. Также на этой неделе Водолеи могут столкнуться с предательством близкого человека. Не впадайте в панику. Это жизни, и иногда она преподносит нам уроки.

Гороскоп на неделю — Рыбы

Отношения с коллегами будут натянутыми, причем по вашей вине. Не бойтесь лишний раз извиниться, чтобы потом не корить себя за ошибки. Постарайтесь быть благоразумными. Кажется, вы поймали звезду. Остановитесь. Это может сыграть с вами злую шутку. Вполне вероятно, что выходные вы проведете в гордом одиночестве.

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