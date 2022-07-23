23 июля: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 23 июля

23 июля в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них Всемирный день китов и дельфинов. Кроме того, 23 июля чтят Антония Печерского. Какие праздники 23 июля — читайте в материале STB.UA.

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23 июля ― праздники:

Всемирный день китов и дельфинов отмечается 23 июля ежегодно. Праздник основан в 1986 году Международной китобойной комиссией, выбрав 23 июля, поскольку в этот же день 1982 члены Комиссии проголосовали за полный запрет коммерческого китобойного промысла. Киты и дельфины уже не один десяток лет находятся под угрозой исчезновения. Особой проблемой для существования морских млекопитающих является катастрофическое загрязнение Мирового океана пластиковыми отходами. Этот мусор убивает множество птиц, морских млекопитающих и разрушает экосистему океана. Из-за отлова для океанариумов и дельфинариев их количество также уменьшается, как и из-за незаконного отлова и убийства.

Китообразные имеют наибольшие размеры всех животных: взрослый синий кит достигает средней длины тела 25-33 метров и массы 90-120 тонн. Дельфин ― род морских млекопитающих, один из самых умных.

23 июля ― церковные праздники:

Преподобного Антония Печерского чествуют 23 июля каждый год. Антоний ― основатель Печерского Монастыря Успения Пресвятой Богородицы и строитель Собора в честь Успения Пресвятой Богородицы. Он жил в Киевской Руси и связан с реорганизацией Печерского монастыря в соответствии с порядками горы Афон. О жизни Антония написано в «Патерике Печерском или Отечнике» ― он жил примерно в 982-1073 гг., родился в Любиче под Черниговом. Парень имел имя Антип, и в юности пробовал жить отшельником в пещерах. После этого отправился на Афон, где провел время во всех монастырях, в одном из которых получил монашеский постриг под именем Антоний. В 1013 году он вернулся в Киевскую Русь. Он поселился в пещере под Киевом, вел благочестивую жизнь в соответствии с правилами на Афоне. После смерти Владимира он покинул Киев во время междоусобных войн, а вернулся после начала правления Ярослава. Его аскетическая жизнь вызвала большой интерес к нему по всей Руси и в Киеве.

Поэтому он переселился на другую гору, которую князь Изяслав отдам отшельникам под монастырь. Антоний с подвижниками сначала вырыли пещеры на горе, со временем установили деревянную церковь. Это было начало Киево-Печерской лавры и закладки Печерского Монастыря Успения Пресвятой Богородицы и строительства Собора в честь Успения Пресвятой Богородицы. В этой общине были установлены правила монастырей и святых с горы Афон. Сам Антоний не раз участвовал в политических играх, поддерживал Святослава Ярославича. Умер преподобный Антоний на 90-м году жизни. Его мощи поместили в собственную пещеру в Лавре, которая названа его именем, Киево-Печерская лавра давно стала святыней православной церкви в Украине и за пределами страны. Канонизация Антония задерживалась веками, однако в Киевской Руси, а затем Украине его начали чествовать уже через несколько десятков лет.

23 июля ― День ангела:

Ежегодно 23 июля именины празднуют Александр, Антоний, Аполлоний, Георгий, Даниил, Леонтий, Маврикий, Нестор, Петр и Стефан.

23 июля ― приметы и традиции:

Резкий гром на Антония – дождь будет маленький, громкий гром – будет ливень.

Птицы летают высоко и мало поют — к холодной зиме.

23 июля ― что можно делать и что нельзя делать:

Нельзя стричь волосы и бросать грязную одежду – это может обернуться болезнью.

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