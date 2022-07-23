Гороскоп на 24 июля 2022

Гороскоп на 24 июля 2022 поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому стоит сосредоточиться на работе, а кто должен разрешить себе стать счастливым? Читайте гороскоп на 24 июля от экстрасенсов СТБ.

Овен

Прекрасный день для деловых переговоров и собеседования на новую работу или должность. Правда, к вечеру вы немного устанете, но зато будете довольны собой.

Телец

Немного напряженный день. А все потому, что вы иногда выдаете желаемое за действительное. Перестаньте вешать на людей ярлыки ― и вы увидите, насколько вам станет легче.

Близнецы

Сегодня Близнецов ждет очень яркий и насыщенный день, однако мелкий пустяк может напрочь испортить вам настроение. Постарайтесь не обращать внимание на мелочи.

Рак

Сегодня Раков ждет грандиозный день. Вы полны оптимизма и планов. Так что усидеть ровно на одном месте вам не удастся. Вперед и только вперед.

Лев

Сегодня Львы смогут вынести правильный урок из сложившейся ситуации. Хорошее утро, быстротечный рабочий день и спокойный вечер ― вот прогноз для Львов на сегодня…

Дева

Прекрасный день для начала нового грандиозного проекта. Если у вас есть сомнения, откиньте их куда подальше, потому что именно сегодня вы будете генерировать гениальные идеи.

Весы

Сегодня Весам не стоит принимать жизненно важных решений. Отложите все до завтра. Лучше сосредоточьте свое внимание на насущных проблемах и способах их реализации.

Скорпион

Прекрасный день для отдыха и посещения парков развлечения. Нет ничего постыдного в желании попрыгать на батуте и почувствовать себя маленьким ребенком.

Стрелец

Этот день Стрельцам стоит посвятить только себе. Откажитесь от встреч с друзьями или важных переговоров. Подумайте, чего вы на самом деле хотите.

Козерог

День будет очень сумбурный. С самого утра появится 100 и 1 задача, которые нужно будет выполнить очень быстро. Но вы со всем справитесь.

Водолей

Сегодня Водолеи могут увлечься чем-то одним настолько, что не заметят, как и день прошел. Однако найдите время для выполнения рутинной работы. Она тоже важна.

Рыбы

Если кто-то уже давно стучит к вам в дверь, а вы все притворяетесь, что вас нет дома, то сегодня Рыбам следует открыть эту дверь, потому что в нее может войти кто-то очень добрый и хороший. Позвольте себе стать счастливыми.

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