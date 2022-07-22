Неймовірна правда про українців: Тарас Тополя рассказал что было самым страшным на передовой | Все буде добре

Что было самым страшным на передовой для Тараса Тополи

Тарас Тополя, как многие другие знаменитости, вступил в терроборону и защищает Украину с начала боевых действий. Как фронтмен группы «Антитела» решил идти воевать, поддержала ли его жена и что ужаснее всего на передовой ― рассказывают телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник в 14 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ.

фото — facebook.com/antytilaofficial

Надя Матвеева взяла интервью у настоящего героя ― фронтмена группы «Антитела» Тараса Тополи, воюющего за Украину с начала полномасштабного вторжения россии.

Тарас Тополя сообщил, что решение было принято всеми членами группы еще до начала войны, когда Верховная Рада проголосовала за проект Территориальной обороны.

«Да, в первый день этой полномасштабной войны мы помогли нашим женам уехать в безопасное место из Киева. И в тот первый день собрались я, Сергей Вусик, Дмитрий Жолудь в месте комплектации территориальной обороны на Соломенке», ― рассказал Тарас.

Ни одна жена не упрекнула своих мужей за их выбор: «Напротив, они знают, что это правильный выбор. Что только так в тот момент можно было проявить свою гражданскую позицию и стать на защиту – ручками, ножками, головой, публичным ресурсом, который у нас был на защиту страны».

Сначала семья Тараса уехала на Запад Украины, а затем было принято решение улететь в США, где живет семья Тополи. Дети скучают по ним, они стараются каждые два дня выходить на связь.

«Каждый по своему умиляет ― особенно умиляет Маруся, она растет не по дням, а по часам. Она начала говорить. Это произошло без моего присутствия, и она общается со мной, что-то мне рассказывает. Роман и Марко сделали рамки выжигателем по дереву. Я их попросил в поддержку моего батальона что-нибудь патриотическое. И они их сделали, я выставил у себя на странице, и за 12 часов их приобрели ― дети заработали 500 долларов для ВСУ», ― рассказал певец.

Тарас встретился с женой впервые с начала боевых действий. Ему дали отпуск пять дней, которые он провел с певицей Alyosha.

Однако за пять месяцев войны были и опасные ситуации, в которые попадал Тарас с сослуживцами.

«Мы попадали под обстрелы, были ситуации, когда действительно все было на грани. Но самое страшное психологически ― это, скажем так, когда работаешь с трупом. Когда мертвый товарищ рядом, и ты не можешь ему помочь, а должен эвакуировать тело и передать в морг. Наша сейчас задача ― помочь этим семьям, женам, которые остались без мужей, воспитать их детей, поставить на ноги и дать образование», ― подчеркнул он.

При выполнении боевых заданий можно попасть под обстрелы, получить ранения или погибнуть. В свой день рождения после обстрела Тарас вынужден был разблокировать телефон погибшего бойца его пальцем, и эта история попала на видео.

«Так совпало, что на мой день рождения мы были на боевом дежурстве, у нас были раненые и убитые. Это попало в видеоролик о том дне рождения», ― объяснил он.

Во время встречи с Владимиром Зеленским Тарас поддержал его, а президент выразил свою благодарность.

Также, Тарас Тополя рассказал, когда группа «Антитела» возобновит концертную деятельность и признался, что вдохновляет его сейчас.

Все подробности, которые рассказал Тарас Тополя во время общения с Надей Матвеевой, смотрите в выпуске.

Video: Что было самым страшным на передовой для Тараса Тополи Тарас Тополя рассказал о страшных моментах на передовой. Читайте в рубрике Неймовірна правда про українців в программе Все Буде Добре

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.