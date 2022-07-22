Военный учет женщин в Украине: кого призовут и смогут ли женщины выезжать за границу

Мобилизация женщин в Украине: список профессий, кого призовут с 1 октября

С 1 октября 2022 года женщины некоторых профессий должны стать на учет в районные военкоматы. Редакция STB.UA рассказывает, кому из женщин нужно становиться на учет с 1 октября, список каких профессий указан в законе и будут ли призывать женщин на фронт.

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Замминистра обороны Анна Маляр недавно заявила, что вопрос о мобилизации женщин в Украине сейчас не стоит, поэтому волноваться из-за российских фейков не нужно. Она подчеркнула, что действует указ президента о мобилизации, в котором прописано плановое количество людей, которых необходимо мобилизовать. Речь идет о большом количестве ― сотни тысяч мобилизованных.

Постановка женщин на учет не означает призыв или мобилизацию. Это означает, что женщина становится военнообязанной и находится в запасе Вооруженных Сил, Национальной гвардии или других военных формирований. Но это только женщины профессий, которые определены в приказе минобороны Украины.

Принципы и правила военного учета и призыва определены в приказе Минобороны Украины от 11.10.2021г. №313.

По закону внимание будет уделено учету женщин по специальностям программистов, медиков, юристов, журналистов, музыкантов, работников общественного питания и полиграфии, соцработников и т.д. Из-за неясности первого приказа были внесены изменения в учет специальностей женщин, которые берутся на учет с 1 октября 2022 года. Полный список специальностей указан в приказе от 07.02.2022 г. № 35 «О внесении изменений в приказ Министерства обороны Украины от 11.10.2021 г. № 313». Данный приказ начал действовать с 01.04.2022 г. и охватывает только 14 профессиональных направлений (специальностей).

Перечень специальностей и профессий, связанных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных:

Химические технологии и инженерия, биология;

Телекоммуникации и радиотехника;

Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;

Метрология и информационно-измерительная техника;

Науки о Земле, географии, физике и астрономии;

Пищевые технологии, технология производства и переработки продукции животноводства;

Обеспечение войск, вооружение и военная техника, технологии легкой промышленности;

Физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

Ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена;

Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, финансы, банковское дело и страхование;

Издательство и полиграфия;

Психология, социальная работа, социальное обеспечение.

Обязанности военнообязанных женщин:

состоять на военном учете по месту жительства, а за границей состоять по месту консульского учета в дипучреждениях Украины; появляться на вызов в терцентр комплектования и соцподдержки в сроки, указанные в полученных документах; не менять место жительства без разрешения военного комиссара, руководителей Службы безопасности или Службы внешней разведки после объявления мобилизации в военное время; проходить медосмотр и лечение; проходить подготовку на военную службу, выполнять воинскую обязанность, находясь в запасе; за неделю прийти в терцентр для снятия с военного учета, если необходимо изменение места жительства, поездка в командировку, обучение, отпуск и лечение (на более трех месяцев за границу); в случае изменения семейного положения, ухудшения состояния здоровья, адреса места жительства (нахождения), получения образования, места работы или должности ― нужно сообщить за семь дней органы, в которых состоят на учете; в случае потери военно-учетного документа – немедленно сообщать терцентры комплектования или органы СБУ.

Центр противодействия дезинформации СНБО прокомментировал законы о призыве и взятии на учет женщин в Украине:

Взятие женщин на военный учет должно начаться с 1 октября 2022 года.

Женщины с несовершеннолетними детьми младше 18 лет не подлежат призыву на военную службу из-за мобилизации.

Женщин не мобилизуют ― все служащие женщины делают это добровольно и/или по контракту. Женщин могут мобилизовать только по самым дефицитным военным специальностям. Также военнообязанных женщин могут привлечь к выполнению работ по обеспечению обороны государства.

В военное время женщины могут быть приняты на военную службу и в военном резерве только по контракту и в добровольном порядке.

Украина имеет полугодовой переходный период для подготовки соответствующих нормативно-правовых документов о взятии женщин на военный учет.

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