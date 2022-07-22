Лунный календарь стрижек на июль 2022

Лунный календарь поможет выбрать оптимальную дату для стрижки, окрашивания волос и кардинальной смены имиджа. С древних времен по этому календарю выбирали лучшие даты для изменения своей внешности и косметических процедур. Когда в июле не стоит идти в парикмахерскую — читайте в материале STB.UA.

1 июля — удачный день. Волосы после стрижки будут хорошо расти.

2 июля — неудачный день для любых манипуляций с волосами. Могут быть проблемы со здоровьем.

3 июля — можно стричь волосы, заниматься завивкой и окрашиванием. Смена имиджа будет удачной.

4 июля — процедуры с волосами в этот день добавят вам силы и вдохновения.

5 июля — можно стричься, но не стоит кардинально менять свой имидж.

6 июля — откажитесь от похода в парикмахерскую и манипуляций с волосами.

7 июля — неудачный день, стрижка в этот день отберет у вас силы и энергию.

8 июля — хороший день для манипуляций по уходу за волосами: маски, укрепление волос. Можно подровнять кончики или челку, но остальные процедуры делать не стоит.

9 июля — неудачный день для любых процедур с волосами. Не рекомендуется менять имидж, окрашивать волосы или завивать.

10 июля — можно делать короткие стрижки, чтобы укрепить волосы. Также можно заняться окрашиванием, но без кардинальных изменений внешности.

11 июля — удачный день для стрижки, окрашивания и завивки.

12 июля — прекрасный день для кардинальной смены имиджа и новой прически

13 июля — стричь волосы не рекомендуется, могут быть разочарования.

14 июля — можно окрашивать волосы и делать завивку, но стричь не рекомендуется.

15 июля — стрижка и кардинальные изменения имиджа в этот день могут привлечь неприятности в семье

16 июля — нейтральный день для любых манипуляций с волосами.

17 июля — подходящий день, чтобы освежить прическу. Но не стоит кардинально менять внешний вид.

18 июля — неудачный день для любых манипуляций с волосами, может привлечь болезни.

19 июля — прекрасный день для новой прически. Она привлечет внимание противоположного пола.

20 июля — хороший день для любых манипуляций с волосами.

21 июля — не рекомендуется для кардинальных экспериментов с волосами.

22 июля — в парикмахерскую идти не стоит.

23 июля — хороший день для любых оздоровительных процедур, а вот стрижки могут быть неудачные.

24 июля — не стоит стричь волосы, они станут непослушными. Можно делать укладку.

25 июля — не рискуйте с походом к парикмахеру, займитесь оздоровительными процедурами.

26 июля — удачный день для смены имиджа, окрашивания, кардинальных стрижек и причесок.

27 июля — не рекомендуется стричь волосы, можно подкрасить корни.

28 июля — удачный день для новой прически и стрижки.

29 июля — постарайтесь перенести поход к парикмахеру на другой день.

30 июля — удачный день для стрижки и других манипуляций с волосами.

31 июля — не рекомендуются стрижки, смена имиджа, окрашивание и завивка.

