Лунный календарь стрижек на июль 2022
Лунный календарь поможет выбрать оптимальную дату для стрижки, окрашивания волос и кардинальной смены имиджа. С древних времен по этому календарю выбирали лучшие даты для изменения своей внешности и косметических процедур. Когда в июле не стоит идти в парикмахерскую — читайте в материале STB.UA.
Лунный календарь стрижек на июль 2022
1 июля — удачный день. Волосы после стрижки будут хорошо расти.
2 июля — неудачный день для любых манипуляций с волосами. Могут быть проблемы со здоровьем.
3 июля — можно стричь волосы, заниматься завивкой и окрашиванием. Смена имиджа будет удачной.
4 июля — процедуры с волосами в этот день добавят вам силы и вдохновения.
5 июля — можно стричься, но не стоит кардинально менять свой имидж.
6 июля — откажитесь от похода в парикмахерскую и манипуляций с волосами.
7 июля — неудачный день, стрижка в этот день отберет у вас силы и энергию.
8 июля — хороший день для манипуляций по уходу за волосами: маски, укрепление волос. Можно подровнять кончики или челку, но остальные процедуры делать не стоит.
9 июля — неудачный день для любых процедур с волосами. Не рекомендуется менять имидж, окрашивать волосы или завивать.
10 июля — можно делать короткие стрижки, чтобы укрепить волосы. Также можно заняться окрашиванием, но без кардинальных изменений внешности.
11 июля — удачный день для стрижки, окрашивания и завивки.
12 июля — прекрасный день для кардинальной смены имиджа и новой прически
13 июля — стричь волосы не рекомендуется, могут быть разочарования.
14 июля — можно окрашивать волосы и делать завивку, но стричь не рекомендуется.
15 июля — стрижка и кардинальные изменения имиджа в этот день могут привлечь неприятности в семье
16 июля — нейтральный день для любых манипуляций с волосами.
17 июля — подходящий день, чтобы освежить прическу. Но не стоит кардинально менять внешний вид.
18 июля — неудачный день для любых манипуляций с волосами, может привлечь болезни.
19 июля — прекрасный день для новой прически. Она привлечет внимание противоположного пола.
20 июля — хороший день для любых манипуляций с волосами.
21 июля — не рекомендуется для кардинальных экспериментов с волосами.
22 июля — в парикмахерскую идти не стоит.
23 июля — хороший день для любых оздоровительных процедур, а вот стрижки могут быть неудачные.
24 июля — не стоит стричь волосы, они станут непослушными. Можно делать укладку.
25 июля — не рискуйте с походом к парикмахеру, займитесь оздоровительными процедурами.
26 июля — удачный день для смены имиджа, окрашивания, кардинальных стрижек и причесок.
27 июля — не рекомендуется стричь волосы, можно подкрасить корни.
28 июля — удачный день для новой прически и стрижки.
29 июля — постарайтесь перенести поход к парикмахеру на другой день.
30 июля — удачный день для стрижки и других манипуляций с волосами.
31 июля — не рекомендуются стрижки, смена имиджа, окрашивание и завивка.
Больше по теме: Любовный гороскоп на июль 2022 от экстрасенсов СТБ
Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.