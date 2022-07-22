Маникюр 2022: тренды модного маникюра

Маникюр 2022: модные тренды года

Что будет происходить в мире дизайна ногтей в ближайший год? Сразу оговоримся: любой модный и красивый маникюр начинается с тщательной подготовки. А подробнее о трендах в маникюре в 2022 году — далее в материале.

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Яркие полоски

Маникюр и макияж в духе импрессионистов продолжает будоражить воображение стилистов и визажистов (популярнее сегодня разве что абстракционисты). Советуем не усложнять задачу: вооружитесь разноцветными лаками и маникюрной кистью и повторите образ с показа Pyer Moss. Полтора десятка ярких небрежных мазков, нанесенных вдоль (по росту) ногтевой пластины, не только будут выглядеть стильно и эффектно, но и визуально удлинят пальцы.

Точки

Длинные ногти, сужающиеся к кончикам, — один из самых горячих трендов последних лет. И это понятно: с одной стороны, такой маникюр выглядит легкомысленно и непринужденно, а с другой — требует серьезного подхода. Если вы хотите создать дневной маникюр с изюминкой, берите пример с мастеров, работавших на показе Oscar de la Renta. Ногти моделей, накрашенные нежным персиковым лаком, они украсили деликатными белыми точками. Похожий маникюр был замечен и на шоу rag & bone.

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Маникюр negative space

Чтобы адаптировать образ к трендам года, советуем держать равнение на моделей с показа Ulla Johnson. Сочная красная «запятая» на боковой поверхности ногтя обеспечит точное попадание в модную цель.

Цветной френч

Интересный вариант френча мы заметили на шоу Oscar de la Renta. Основную часть ногтевой пластины закрасили светло-бежевым лаком, а кончики выделили пастельным оранжевым. Такой нейл-арт отлично подойдет для лета и, безусловно, лучше всего будет выглядеть на длинных ногтях.

Смелый нейл-арт

2022-й точно будет годом нейл-арта, так что, если вы давно мечтали украсить ногти чем-нибудь эдаким, сейчас самое время. Мы советуем не ограничиваться одной идеей, а дать волю фантазии. Как вам такая задумка: оформить все ногти абсолютно разными узорами?

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