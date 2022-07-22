Любовный гороскоп на июль 2022: предсказания по знакам зодиака

Любовный гороскоп на июль 2022 от экстрасенсов СТБ

Украинцы доказали всему миру, что, несмотря на какие-либо обстоятельства, войну и новые условия жизни, сломить их волю и веру в благополучие нельзя. Люди продолжают любить друг друга, жениться и жить дальше. Читайте любовный гороскоп на июль от экстрасенсов СТБ прямо сейчас!

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Овен

Если у вас уже есть вторая половинка, то самое время перестать устраивать скандалы и выяснять отношения. Обсудите серьезно, как вы оба смотрите на дальнейшее развитие событий и расставьте все точки над «и».

Телец

Ненормированный рабочий график мешает одиноким Тельцам найти вторую половинку. Послушайте свою интуицию и присмотритесь к окружающим – счастье ближе, чем кажется. Тельцы с партнером тоже должны обращать внимание на внутренний голос.

Близнецы

Представители воздушного знака в паре должны больше проводить время со своей половинкой. Забудьте обо всех прошлых конфликтах и ​​разногласиях – лето этого года дает все шансы, чтобы выйти на новый уровень отношений.

Рак

Для Раков прогноз на июль не так удачен – лучше вам пока уйти с головой в работу, а о личной жизни начать думать после 10 июля. Сейчас такой период, когда вам тяжело будет общаться с незнакомыми людьми, поэтому отложите амурные дела до лучших времен. Те, у кого уже есть партнер, начнут заниматься домом и бытом – обустраивать жилье, покупать нужные вещи.

Лев

Одиноким Львам экстрасенсы рекомендуют посещать всевозможные мероприятия и встречи, где вы сможете познакомиться с интересным человеком. Также не стоит отказываться от помощи друзей – из-за своей эмоциональности вы рискуете пропустить достойного партнера.

Львы в отношениях вполне могут перейти на новый уровень – от предложения руки и сердца к совместному проживанию.

Дева

Прагматические Девы в мае будут получать подарки – материальные и моральные. . Если любимый человек у вас уже есть, постарайтесь быть с ним помягче, уделяйте больше времени и внимания.

Весы

Положение звезд в этом месяце благоприятно для одиноких Весов – планета Венера пошлет вам несколько удачных потенциальных спутников жизни. Перестаньте оценивать их слишком критично – даже если человек не отвечает каким-либо вашим требованиям, помните, что идеальных людей не бывает и всегда можно попытаться договориться.

Семейным Весам звезды советуют быть осторожнее в словах и поступках. Период напряжен, поэтому любая фраза может привести к конфликту.

Скорпион

Активные Скорпионы должны действовать решительно и знакомиться практически со всеми. Рано или поздно удача вам улыбнется, и вы встретите хорошего человека.

Скорпионы, уже находящиеся в отношениях, могут поддаться искушению искать любовь «на стороне». Категорически не рекомендуем поступать именно так. Лучше устроить романтический вечер или провести время вместе со своей половинкой, чтобы укрепить союз.

Стрелец

У вас произойдет мощная переоценка ценностей, поиск себя и смена жизненных ориентиров. Это отразится и на требованиях к партнерам – пересмотрите свое отношение к любовной сфере, возможно, причина вашего одиночества в неправильных установках.

Те представители знака, у которых уже есть пара, разрешат продолжительный конфликт. Если никаких ссор не было, то ситуация не изменится – все будет так же хорошо, как и раньше.

Козерог

Козерогам, которые ищут пару, следует научиться не критиковать людей, а принимать их знаки внимания. Если вам нужен друг, а не просто «картинка», то постарайтесь не быть такими прямолинейными – не все люди готовы слышать вашу правду, особенно если вы мало знакомы.

Если любовный союз уже случился, звезды рекомендуют больше хвалить партнера. Любые свои корректировки подавайте в форме заботы, а не претензии.

Водолей

Одиноким Водолеям звезды подарят сразу несколько интересных людей, ваша задача – выбрать кого-то одного. Дальше дело за малым – постарайтесь быть вежливыми, коммуникабельными и тактичными, а также не испортить все то, что получили от Вселенной.

Воздушные Водолеи, которые находятся в отношениях, почувствуют сладкий вкус стабильности и уверенности.

Рыбы

Для мечтательных Рыб астрологи тоже готовят приятные новости – множество сюрпризов и приятных событий не могут не радовать. Рыбам следует научиться быть терпеливее и понять, что новый человек в вашей жизни должен привыкнуть к полету вашей фантазии, а не угадывать мысли. Рыбы, у которых партнер уже есть, получат возможность больше уделять ему внимания. Откажитесь от работы, перенесите домашние дела на потом – проведите время со своим любимым человеком.

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