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Кто и как обеспечивает украинцам связь на передовой и оккупированных территориях во время войны?

22.07.2022

Обеспечить связь во время войны ― одна из важнейших задач. Настоящие герои ежедневно занимаются восстановлением связи на передовой и обеспечивают работу сети в тылу, куда переселяются украинцы. Как Илон Маск помог Украине? Как специалисты ежедневно обеспечивают бесперебойную связь в нашей стране ― рассказывают телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник в 14 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ.

Неймовірна правда про українців: кто обеспечивает связь на оккупированных территориях | Все буде добре

Фото — Pixabay.com

Связь имеет огромное значение во время войны. Российские оккупанты всеми способами пытаются уничтожить украинские ретрансляторы и заблокировать пути получение информации. Тогда они смогут распространять фейки о том, что Украина проиграла войну, надо прекратить сопротивление и подчиниться «хозяевам». Однако этому не бывать! Украинские специалисты в любое время готовы заниматься налаживанием поврежденной связи ― на передовой, в оккупированных территориях и в тылу после обстрелов. И эти люди тоже герои ― они ведут войну на своем фронте.

«Каждый день базовые станции получают повреждения ― орки обстреляли базу, станцию ​​порубило осколками. Есть случаи прямого попадания снаряда или ракеты, но наши ребята выезжают с представителями государственных органов и восстанавливают эти станции», ― сообщает начальник технического департамента Восток компании Vodafone Максим Топольник.

Речь идет не только о прифронтовых территориях.

«Сейчас очень много бизнеса и украинцев переезжают в более безопасные места, поэтому в некоторых регионах мы видим, как растет трафик в несколько раз, даже в три раза. Поэтому делаем все возможное, чтобы держать связь даже в этих регионах», ― говорит генеральный директор компании Vodafone Ольга Устинова.

Для поддержки связи украинцы обратились даже к высоким технологиям и спутникам. Илон Маск предоставил возможность украинцам пользоваться системой Starlink, подарив нам комплексы связи. Для этого даже разработали техническое решение, которое до сих пор никогда не использовалось в мире.

«Мы много тестировали для того, чтобы получить надежное соединение, чтобы не было никаких задержек в этом соединении, и пытались вместе с поставщиками протестировать разные сценарии и сделать это как универсальный доступ к нашей сети», ― объяснил начальник отдела планирования сети компании Vodafone Константин Науменко.

Обеспечение бесперебойной сети связи позволяет поддержать экономику Украины и модернизацию для интеграции в ЕС.

Специалисты бесплатно предоставляют связь военным, принимают участие в установлении связи в бомбоубежищах, помогают медикам и работают по всем направлениям.

Все подробности см. в новом выпуске «Неймовірної правди про зірок».

Video: Кто и как обеспечивает украинцам связь на передовой и оккупированных территориях во время войны?

Кто и как обеспечивает украинцам связь на передовой и на оккупированных территориях во время войны? Читайте в рубрике Неймовірна правда про українців в программе Все Буде Добре

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