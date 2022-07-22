Гороскоп на 23 июля 2022 года

Гороскоп на 23 июля 2022 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому нужно сосредоточить все силы на работе, а кто может изменить свою жизнь? Читайте гороскоп на 23 июля от экстрасенсов СТБ.

Овен

Прекрасный день для деловых поездок и знакомств с новыми интересными людьми. Одиноких представителей знака вполне вероятно ждет перспективное знакомство.

Телец

День подходит для того, чтобы полностью изменить свою жизнь и совершить поступок, на который вы давно не решались. Рискните. Вернуться к прошлой жизни вы всегда успеете.

Близнецы

Сегодня прекрасный день, чтобы заняться самообразованием и повысить свою квалификацию. Вы можете записаться на курсы или просто почитать литературу. Главное ― не валяться на диване.

Рак

Благоприятный день для новых свершений. Звезды советуют отказаться от стандартного подхода к любому делу и проявить изобретательность и фантазию. Не исключено, что вы сможете проявить свои таланты и способности на самых различных уровнях.

Лев

Прекрасный день, который сулит вам очень много хорошего. Вполне вероятно, вы получите известие, которого так долго ждали. Поспешите поделиться хорошими новостями с близкими людьми. Именно в них ваша сила.

Дева

Идеальный день, чтобы провести его со своей второй половинкой. И даже неприятная новость, которую вы узнаете во второй половине дня, не испортит вам настроение.

Весы

Ваша проблема состоит в том, что вы пытаетесь казаться, а не быть. Перестаньте пускать пыль в глаза. Окружающие это видят. Именно поэтому у вас не получается достичь желаемого результата.

Скорпион

Непростой день. Из-за вашей нетерпимости вы создаете себе лишние проблемы. Постарайтесь хорошо продумывать все свои планы и поступки. Так вам удастся избежать многих неприятностей.

Стрелец

Прекрасный день для занятий спортом и путешествий. Есть смысл пересмотреть свое питание и отдать предпочтение более здоровым продуктам.

Козерог

Опасный день. Есть риск получить травму, так что в дороге проявите особую бдительность. Также остерегайтесь незнакомцев. Лучше проведите пассивный день на диване.

Водолей

День стоит посвятить только работе. Забудьте об общении с друзьями. У вас полный завал. И если вы сейчас не возьметесь его разгребать, то, вполне вероятно, потеряете единственный заработок.

Рыбы

Сегодня все ваши планы пойдут наперекосяк. И никакие старания не смогут на это повлиять. Звезды советуют не пытаться что-то изменить, а просто плыть по течению.

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