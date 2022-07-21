21 июля: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 21 июля

21 июля в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них Международный день нездоровой пищи. Кроме того, 21 июля чествуют Великомученика Пропопия. Какие праздники 21 июля — читайте в материале STB.UA.

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21 июля ― праздник:

Международный день нездоровой пищи отмечают 21 июля каждый год. Это шуточный праздник, посвященный фастфуду и другой не полезной еде, появившейся с 19 века. Приблизительно в это время в Америке начала появляться еда на новый манер, богатая холестерином. Термин «вредная пища» впервые придумал и ввел в обращение более 40 лет назад микробиолог Майкл Джекобсон, обозначив продукты, содержащие много калорий и вредные для здоровья вещества при минимуме пищевой ценности, то есть витаминов и минералов. Сейчас фастфуд известен бургерами, шаурмой, пончиками, выпечкой в ​​кипящем масле. Праздник в честь нездоровой пищи придумали в противовес Дню здорового питания. Всегда на работе есть коллеги, которые едят салат и диетические супчики, а есть те, кто заказывает бургеры в ближайшем фаст-фуде.

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21 июля ― церковный праздник:

День Великомученика Прокопия отмечают каждый год 21 июля. Великомученик Прокопий жил в 3 веке н.э. Он был чтецом при церкви в Скитополе, нынешний Израиль. Прокопий жил только на хлебе и воде, потреблял 2-3 раза в неделю. Он отличался как особенно великий аскет, всю свою жизнь Прокопий изучал Священное Писание. Вскоре стало известно, что Прокопий прогонял злых духов возложением рук. Язычники, жившие на территории современной палестины заключили в тюрьму Прокопия и велели ему предать веру. Когда он отказался, мужественно признавая свою веру во Христа, ему отрубили голову в 303 году в Кесарии Палестинской. Прокопий стал первым мучеником за веру Христа в Палестине.

21 июля ― День ангела:

Каждый год 21 июля День ангела отмечает Прокопий.

21 июля ― приметы и традиции:

На Прокопии начинали жать рожь, перед этим крестьяне обычно служили молебен в честь святого.

С 21 июля украинцы начинали заготавливать сено и корм для скота на зиму.

Вечером накрывали столы, устраивали угощение.

Какая погода на Прокопия, такова будет и 2 августа на Ильин день.

21 июля ― что можно делать и что нельзя:

Считается, что тяжелая работа в этот день не дает значимых результатов.

21 июля нужно встречаться с друзьями и ходить в гости к родственникам.

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