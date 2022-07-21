Неймовірна правда про українців выпуск от 22.07.2022 — анонс Все буде добре

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«Неймовірна правда про українців»: что будет в 14 выпуске от 22 июля

21.07.2022

149-й день героической борьбы украинского народа против российских захватчиков. Украинцы противостоят оккупантам в вооруженной и информационной войне пятый месяц. Телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о героях и основных событиях, произошедших за это время, в 14 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» от «Все буде добре» на СТБ.

Неймовірна правда про украхнців 03.06.2022

Украинцы героически противостоят российским оккупантам. Орки боятся вступать в бои с военными, поэтому бомбят гражданские объекты в украинских городах. В войне за правду Украину поддерживает весь мир, а отношение ко всему украинскому в мире изменилось с началом полномасштабного вторжения россии.

Что будет в 14 выпуске «Неймовірної правди про українців» от 22.07.2022:

  • Что для победы Украины в войне с россией делают украинские знаменитости и волонтеры? Как изменилась поддержка со стороны всего мира Украины после полномасштабного вторжения россии в Украину?
  • Тарас Тополя рассказал Наде Матвеевой, как члены группы решили идти в терроборону, как отреагировали их жены, уехали ли они из Украины, пока мужчины воюют, и что было самым страшным на передовой для него.
  • Как устраняются попытки россиян уничтожить украинскую связь на оккупированных территориях? Кто и как обеспечивает украинцам связь в тылу, на передовой и оккупированных территориях во время войны?
  • Какие политики не боятся выражать личную позицию по поводу преступлений россии в Украине? Кто из мировых лидеров не подбирает слова из-за российской агрессии и кто стал настоящим другом для нашей страны?

Еженедельно в новых выпусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ ведущие расскажут о великих поступках обычных людей!

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