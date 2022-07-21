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Как похудеть без диеты: 10 правил

21.07.2022

Желание обрести красивую фигуру и привести в тонус мышцы часто заканчивается там, где начинается строгая диета. Однако, давно доказано, что диеты и голодание негативно влияют на организм. Более того, в дальнейшем приводят к набору дополнительных килограммов. Но существует 10 основных правил, которые помогут похудеть без диет и голодания. О них рассказали диетологи проекта СТБ «Зважені та щасливі», а также Мирослава Ульянина.

Похудение без диет: 10 правил

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1. За 30 минут до завтрака выпивайте стакан воды с лимоном.

Ни для кого не секрет, что после пробуждения необходимо запустить в работу организм. Правильнее всего делать это с помощью воды, которая послужит фильтром, а также очистит от всех токсических веществ, которые отложились за ночь.

2. Замените черный чай на зеленый.

В листьях зеленого чая содержится огромное количество полезных веществ, среди которых: магний, фтор, кальций, а также витамины всевозможных групп. Наличие минералов способствует настройке правильного функционирования внутренних органов и поддержанию необходимого водного баланса. Наряду с этим, зеленый чай нормализует работу пищеварения, что предотвращает откладывание жиров.

зеленый чай

3. Занимайтесь спортом минимум 2 раза в неделю по 1 часу.
Спорт и физические нагрузки – неотъемлемая составляющая похудения. Стоит взять за железное правило утреннюю зарядку, а в лучшем случае – пробежку. Но если вы новичок, тогда включайте тренировки в свой распорядок как минимум два раза в неделю.

4. Замените белый хлеб цельнозерновыми хлебцами.

Цельнозерновой хлебец достаточно сытный и является источником правильных углеводов. Поэтому, съев его на завтрак, вы останетесь сытыми до самого обеда, в отличие от обычного белого хлеба, который относится к мучным продуктам. После употребления белого хлеба через пару часов вам снова захочется есть.

хлебцы

5. Полностью исключите фаст-фуд.

6. Не употребляйте спиртное чаще чем раз в 2 недели.

Спиртные напитки никак не относятся к рациону худеющего человека. В состав любого алкогольного напитка входит большое количество калорий, а также углеводов. Получив калории из спирта, организм превращает их в энергию и игнорирует все остальные полученные полезные вещества. Таким образом, все калории трансформируются не в глюкозу, а в жиры. Единственным дозволенным напитком является бокал красного вина.

вино

7. Не ешьте за 4 часа до сна.
Аксиома простая: ночью организм должен спать, а не переваривать пищу. Чтобы все съеденное было в правильном режиме переварено – дайте желудочно-кишечному тракту время.

8. Поднимайтесь по лестнице пешком, а не на лифте или на эскалаторе.

9. Выпивайте каждый день минимум 2 литра питьевой воды.

10, Никогда не ешьте перед телевизором или компьютером.

В данном случае речь идет о психологическом факторе. Когда мы распределяем свое внимание на несколько процессов, то теряем полный контроль над добросовестным соблюдением необходимого рациона. Таким образом, порция увеличивается в два-три раза.

Похудение без диет: 10 правил

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