Брови 2022: модные тенденции

Многие говорят, что брови делают лицо. И это вовсе неспроста. Подходящая форма и дизайн бровей могут сделать глаза выразительнее, а лицо моложе. Кроме того, они способны подчеркнуть стиль девушки. Смотрите модные тенденции бровей в 2022 году, чтобы подобрать свой идеальный вариант.

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Многие визажисты уделяют особое внимание бровям, ведь они освежают лицо, делают его моложе и привлекательнее. Сделав один только макияж бровей, вы уже будете выглядеть намного ярче.

Итак в 2022 году в моде будут следующие тенденции в дизайне бровей:

Густые брови

Уже несколько лет тренд на густые брови остается актуальным. Не станет исключением и 2022 год. Густые и широкие брови считаются пиком трендовости, и их носят самые известные звезды Голливуда.

Если же вы от природы не обладаете густыми бровями, то есть один секрет. Щеточку можно натереть сухим мылом и расчесать ею брови. Это придаст им объема и зафиксирует форму.

Брови в тон волос

Мы часто слышим, что брови могут отличаться от волос лишь на 1–2 тона, но многие этим пренебрегают. В этом сезоне визажисты призывают девушек изменить подход к тонированию бровей. Они не должны сильно выделяться на фоне других черт лица и максимально подходить под цвет волос.

Брови с зачесом

Брови, зачесанные наверх, продолжают покорять модниц и остаются в тренде 2022 года. Такая укладка будет выглядеть очень стильно и придаст вашему образу смелости.

Нюдовые брови

Тренд на минимальный макияж продолжится в 2022 году. Он также будет актуальным и в дизайне бровей. Чтобы они получились модными, достаточно их причесать щеточкой с бесцветным гелем. И вуаля, трендовые брови готовы!

Что касается формы бровей, то она должна быть максимально естественной. Самой актуальной формой будет прямая линия с небольшим изгибом к концу.

Источник фото: pinterest.com

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