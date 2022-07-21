Проекты
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
Все проекты
ua

Брови 2022: модные тенденции

21.07.2022

Многие говорят, что брови делают лицо. И это вовсе неспроста. Подходящая форма и дизайн бровей могут сделать глаза выразительнее, а лицо моложе. Кроме того, они способны подчеркнуть стиль девушки. Смотрите модные тенденции бровей в 2022 году, чтобы подобрать свой идеальный вариант.

Брови 2022: модные тенденции

Больше по теме: Макияж 2022: модные тренды года

Многие визажисты уделяют особое внимание бровям, ведь они освежают лицо, делают его моложе и привлекательнее. Сделав один только макияж бровей, вы уже будете выглядеть намного ярче.

Итак в 2022 году в моде будут следующие тенденции в дизайне бровей:

Густые брови 

Уже несколько лет тренд на густые брови остается актуальным. Не станет исключением и 2022 год. Густые и широкие брови считаются пиком трендовости, и их носят самые известные звезды Голливуда.

Брови 2022: модные тенденции

Если же вы от природы не обладаете густыми бровями, то есть один секрет. Щеточку можно натереть сухим мылом и расчесать ею брови. Это придаст им объема и зафиксирует форму.

Брови 2022: модные тенденции

Брови в тон волос

Мы часто слышим, что брови могут отличаться от волос лишь на 1–2 тона, но многие этим пренебрегают. В этом сезоне визажисты призывают девушек изменить подход к тонированию бровей. Они не должны сильно выделяться на фоне других черт лица и максимально подходить под цвет волос. 

Брови 2022: модные тенденции

Брови с зачесом

Брови, зачесанные наверх, продолжают покорять модниц и остаются в тренде 2022 года. Такая укладка будет выглядеть очень стильно и придаст вашему образу смелости.

Брови 2022: модные тенденции

Нюдовые брови

Тренд на минимальный макияж продолжится в 2022 году. Он также будет актуальным и в дизайне бровей. Чтобы они получились модными, достаточно их причесать щеточкой с бесцветным гелем. И вуаля, трендовые брови готовы! 

Брови 2022: модные тенденции

Что касается формы бровей, то она должна быть максимально естественной. Самой актуальной формой будет прямая линия с небольшим изгибом к концу.

Источник фото: pinterest.com

Больше по теме: Модные прически на длинные волосы 2022: тренды на весь год

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
уход за лицом утром и вечером
Телеканал СТБ

Уход за лицом утром и вечером: правила

 шугаринг дома
Телеканал СТБ

Как сделать шугаринг в домашних условиях

 Брови 2022: модные тенденции
Телеканал СТБ

Как сделать маникюр гель-лаком в домашних условиях

 Брови 2022: модные тенденции
Телеканал СТБ

Маникюр 2022: модные тренды года

 Брови 2022: модные тенденции
Телеканал СТБ

Модные стрижки на средние волосы 2022: тренды на год

 Брови 2022: модные тенденции
Телеканал СТБ

Тренды летнего маникюра 2022
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить