Как готовить спаржу: простой рецепт приготовления спаржи

Спаржа — это пожалуй один из самых универсальных гарниров, который идеально сочетается практически с любым блюдом и очень украшает тарелку. Также, спаржа является очень полезным продуктов, поскольку богата витаминами А, В1, В2, В5, В6, С, Е, Н и РР. Если правильно приготовить спаржу, то в ней остаются практически все витамины.

Описание спаржи

Спаржу можно считать одним из наиболее сбалансированных и питательных овощей, так как в ней содержится малое количество жиров, холестерина и натрия. Также в спарже содержится много минералов и витаминов, а также фолиевая кислота. Благодаря большому количеству витаминов, спаржа придает энергии, убирает авитаминоз и поддерживает хорошее настроение.

Готовить спаржу можно разными способами — жарить на сковородке, запекать в духовке или же на гриле, варить. В любом виде, она по своему вкусная. Мы подготовили наиболее распространенный рецепт приготовления спаржи — это что-то среднее между приготовление спаржи на пару и ее варкой. Готовя спаржу именно таким образом, вы сохраните максимальное количество содержащихся в ней витаминов. А время приготовления занимает не более 10 минут.

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Особенности выбора спаржи

Покупая спаржу — обратите внимание на ее побеги. Обычно самые вкусные длинной примерно 16 см (плюс, минус 1 или 2 см). Их верхушки должны быть упругими. Если же, побеги выглядят вялыми, то не стоит их брать.

Пошаговое приготовление спаржи

Для приготовления спаржи вам понадобится:

до 500 г спаржи;

соль для посола воды;

1 зубчик чеснока.

Для чистки спаржи лучше использовать картофельную чистку или же обычный нож. Зеленую спаржу нужно чистить от средины и вниз, верхнюю часть не нужно трогать. В большую широкую сковороду налейте воды примерно на 2 см, добавьте туда ¼ чайной ложки соли и чеснок. На сильном огне нужно довести воду до кипения. Когда вода в сковороде закипит, то выложите на нее спаржу в один ровный слой и накройте крышкой. Если вода не перекрывает саму спаржу — ничего страшного, в моменте кипячения воды она подымется. Если спаржа тонкая, то варите ее на сковороде 1-2 минуты. Спаржу средним размером нужно варить до 5 минут. Большую спаржу нужно подержать на сковороде до 7 минут. После этого достаньте спаржу со сковородки и слегка промойте под холодной водой, чтобы остановить процесс приготовления. Выложите на тарелку, добавьте специй по вкусу, полейте спаржу маслом и по желанию можете выдавить каплю лимонного сока.

Спаржа готова! Наслаждайтесь ее вкусом с любимым вами гарниром!

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