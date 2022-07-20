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Цветная капуста: топ-10 вариантов приготовления и любимый салат от Мирославы Ульяниной

20.07.2022

Что приготовить из цветной капусты? Вариантов блюд из этого вкусного и полезного овоща масса. Жарьте, запекайте, маринуйте, добавляйте в салаты и супы. Мирослава Ульянина поделилась любимым рецептом салата из этого овоща. Читайте топ-10 пошаговых рецептов блюд из цветной капусты и выбирайте на свой вкус!

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Как приготовить цветную капусту: рецепты пошагово

Салат из сырой цветной капусты от Мирославы Ульяниной

Ингредиенты:

  • 1 головка цветной капусты
  • 200г томатов черри
  • 200г отварного нута (турецкий горох)
  • 1 шт авокадо
  • мед и сок лайма – для заправки
  • 10г изюма
  • 10г сырых тыквенных семечек
  • Мята, кинза и петрушка

Способ приготовления:

  1. Нут отварить, а затем слегка запечь в духовке на пергаменте (посыпав горошинки нута перцем чили и пряными специями по вкусу).
  2. Запекать несколько минут, чтобы он стал хрустящим и едва коричневым.
  3. Сырую цветную капусту измельчить (или в блендере, или на терке).
  4. Нарезать кубиками спелый авокадо, пополам разрезать томаты черри, добавить мяту, кинзу и петрушку. Все ингредиенты собрать вместе и смешать с соусом (мед и сок лайма).
  5. Посыпать салат сырыми семенами тыквы.

Рецепт салата от Мирославы Ульяненко

Пряная цветная капуста запеченная целиком

Ингредиенты:

  • 1 головка цветной капусты
  • сок половины лимона
  • 200 г натурального йогурта
  • 3 зубчика чеснока
  • соль, перец, карри, майоран

Способ приготовления:

  1. Цветную капусту помыть и обрезать ножку так, чтобы она устойчиво стояла
  2. В мисочке смешать йогурт, все специи, выдавленный чеснок и сок половины лимона.
  3. Полить получившимся соусом цветную капусту так, чтобы он хорошо позатекал между соцветиями
  4. Положить капусту на противень и поставить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на час. Если капуста подрумянится раньше — накрыть ее фольгой

Как приготовить цветную капусту: рецепты пошагово

Цветная капуста по-корейски

Ингредиенты:

  • 500 мл воды
  • 1 головка цветной капусты
  • 1 морковка
  • 1 острый перец
  • 5 горошин душистого перца
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 3 ст.л. яблочного уксуса
  • 2 ст.л. сахара
  • 1 ст.л. соли
  • 1 ст.л. специй для морковки по-корейски
  • 5 зубчиков чеснока

Способ приготовления:

  • Кастрюлю с водой поставить на огонь, довести до кипения, насыпать сахар, соль и растительное масло. Держим на огне пока не растворяться сахар и соль
  • Добавить уксус и поставить маринад остывать
  • Морковку натереть на крупной терке, капусту разобрать на соцеветия, перемешать вместе
  • Добавить нарезанный перец, чеснок и специи
  • Залить маринадом и оставить на пару суток

Как приготовить цветную капусту: рецепты пошагово

Цветная капуста с сыром пармезан и белым вином

Ингредиенты:

  • 1 кочан цветной капусты
  • 1 стакан белого вина
  • 1 луковица
  • 1 стакан бульона
  • пармезан
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Цветную капусту помыть и разобрать на соцветия
  2. Лук мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета
  3. Добавить к луку цветную капусту и тушить около 25 минут
  4. Посолить, поперчить, добавить бульон и вино, тушить еще минут 15
  5. Посыпать пармезаном и перемешать

Как приготовить цветную капусту: рецепты пошагово

Салат из цветной капусты с лимонно-чесночной заправкой

Ингредиенты:

  • 1 кочан цветной капусты
  • 1 лимон
  • 4 ст.л. оливкового масла
  • 1 зубчик чеснока
  • несколько перьев зеленого лука
  • зелень петрушки и укропа
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Духовку разогреть до 220 градусов. Капусту разделить на небольшие соцветия. На
  2. противень налить 3 ст.л. масла, выложить капусту. Перемешать руками, чтобы вся
  3. капуста была в масле. Сюда же добавить половину лимона нарезанную полукругами
  4. Посолить, поперчить и посыпать нарезанным укропом. Поставить в духовку на 20
  5. минут. Перевернуть капусту и запекать еще 5-10 минут
  6. Для заправки смешать 1 ст.л. оливкового масла, сок половины лимона и
  7. измельченный чеснок
  8. Теплую капусту полить заправкой и посыпать нарезанным зеленым луком,
  9. петрушкой и укропом
  10. Подавать лучше всего с помидорами, огурцами и фетой

Как приготовить цветную капусту: рецепты пошагово

Стейки из цветной капусты

Ингредиенты:

  • 1 кочан цветной капусты
  • растительное масло
  • прованские или итальянские травы
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Духовку разогреть до 200 градусов.
  2. Цветную капусту нарезать вдоль кочана, ширина «стейков» должна быть примерно 2-2,5 см
  3. В мисочке смешать растительное масло и специи
  4. Смазать маринадом «стейки» и отправить их в духовку на 20-30 минут

Как приготовить цветную капусту: рецепты пошагово

Цветная капуста в пивном кляре

Ингредиенты:

  • 1 кочан цветной капусты
  • 200 мл пива
  • 2 яйца
  • 150 гр муки
  • паприка, соль по вкусу
  • растительное масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Капусту помыть и разобрать на соцветия
  2. Яйца взбить со щепоткой соли, добавить пиво, соль и паприку, перемешать до однородности
  3. Добавить муку и хорошо перемешать, чтобы не осталось комочков
  4. Окунуть в мисочку с кляром все соцветия цветной капусты
  5. Разогреть масло на сковороде, выложить соцветия цветной капусты и обжарить до золотистой корочки со всех сторон
  6. Выложить готовую цветную капусту на бумажное полотенце, чтобы убрать остатки масла

Как приготовить цветную капусту: рецепты пошагово

Пилав из цветной капусты

Ингредиенты:

  • 1 кочан цветной капусты
  • 500 г куриное филе
  • 1 морковь
  • 2 зубчика чеснока
  • 50 г кореня пастернака
  • 50 г семян тыквы
  • 1 красная сладкая луковица
  • 2 палочки корицы
  • 180 г слив
  • 1 острый перец
  • 3 г куркумы
  • 2 г молотого кардамона
  • красный и черный молотый перец по вкусу
  • растительное масло
  • соль по вкусу

Способ приготовления:

  1. Куриное филе нарезать кубиками и обжарить на растительном масле 10 мин. Добавить соль, черный, красный и молотый перец и хорошо перемешать
  2. В сковороду, где жарилось филе, добавить масло и поджарить в течение 5 минут полукольца лука, измельченный чеснок и палочки корицы, разломанные пополам. Жарить до прозрачности лука. Затем добавить пастернак и морковь, нарезанные мелкими кубиками. Жарить 5 минут
  3. Цветную капусту измельчить с помощью блендера. Достать из сковородки корицу и
  4. положите капустные крошки и поджаренное куриное филе, куркуму, молотый кардамон, соль. Перемешать, накрыть крышкой и тушить еще 5 минут
  5. Добавить поджаренные на сухой сковороде семена тыквы и разрезанную  на кусочки сливу, перемешать. При подаче – посыпать измельченным перцем чили

Как приготовить цветную капусту: рецепты пошагово

Цветная капуста по-мароккански, с рыбой и нутом

Ингредиенты:

  • 1 кочан цветной капусты
  • 200 г нута
  • 90 мл оливкового масла
  • 0,5 ч.л. куркумы
  • 750 г любимой рыбы
  • 250 г натурального йогурта
  • 2 ч.л. кориандра
  • кинза, лук-порей, мята, петрушка
  • 1 лимон
  • 1 ст.л. дижонской горчицы
  • 30 г кедровых орехов
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нут замочить на 6-8 часов, затем отварить до готовности
  2. Рыбу замариновать в соке половины лимона с луком пореем, петрушкой и мятой
  3. Цветную капусту разобрать на соцветия
  4. В кастрюле смешать оливковое масло, все специи и соцветия цветной капусты. Поставить на средний огонь и тушить около 20 минут. Остудить
  5. Смешать цветную капусту с нутом и нарезанными петрушкой и кинзой
  6. Духовку разогреть до 180 градусов, запекать рыбу около 30 минут
  7. Приготовить соус: смешать йогурт, сок второй половины лимона и горчицу, полить им цветную капусту
  8. На цветную капусту выложить рыбу, полить оставшимся соусом и посыпать кедровыми орешками

Как приготовить цветную капусту: рецепты пошагово

Крем-суп из цветной капусты

Ингредиенты:

  • 150 г цветной капусты
  • 50 г лука шалот
  • 30 г сливочного масла
  • 30 г сливочного масла
  • 80 г сливок 36%
  • стакан овощного бульона
  • соль, перец, мускатный орех по вкусу
  • пару листочков базилика

Способ приготовления:

  1. Цветную капусту помыть, разобрать на соцветия и обжарить 2 минуты на сливочном масле
  2. Кольцами нарезать лук, добавить к цветной капусте
  3. Посолить, поперчить, залить бульоном и сливками и тушить до готовности цветной капусты
  4. Перебить с помощью блендера до однородности, подавать с листочками базилика

Как приготовить цветную капусту: рецепты пошагово

Суп из цветной капусты с беконом

Ингредиенты:

  • 1 кочан цветной капусты
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 250 г сельдерея
  • 2 моркови
  • 200 г бекона
  • 1 репчатый лук
  • 1 сладкий перец
  • 1 л бульона
  • 1 ст.л. муки
  • 250 мл молока
  • 6 зубчиков чеснока
  • 1 лавровый лист
  • мускатный орех, соль, перец по вкусу
  • зеленый лук для подачи

Способ приготовления:

  1. Цветную капусту помыть и разобрать на мелкие соцветия
  2. Морковь и сельдерей очистить и нарезать на небольшие кусочки
  3. Противень смазать маслом, выложить на него цветную капусту, сельдерей и морковь, посолить, поперчить, добавить очищенные зубчики чеснока и сбрызнуть маслом
  4. Овощи поместить в разогретую до 200 градусов духовку на 30-40 минут до готовности
  5. Репчатый лук, перец и бекон нарезать небольшими кусочками
  6. На сковороде обжарить бекон, переложить в тарелку. На сковороде в которой жарился бекон обжарить лук и перец, добавить муку, хорошо перемешать
  7. Цветную капусту, морковь, сельдерей и лук с перцем переложить в кастрюлю. Оставить немного для подачи
  8. Залить бульоном, молоком, добавить лавровый лист и довести до кипения
  9. Выключить огонь, убрать лавровый лист и перебить суп с помощью блендера до однородности. Посолить и поперчить по вкусу
  10. Подавать с беконом, оставшимися овощами и нарезанным зеленым луком

Как приготовить цветную капусту: рецепты пошагово

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