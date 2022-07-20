Гороскоп на 21 июля 2022: что будет сегодня

Гороскоп на 21 июля 2022 года

Гороскоп на 21 июля 2022 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому нужно держать язык за зубами, а кто может приятно провести вечер в хорошей компании? Читайте гороскоп на 21 июля от экстрасенсов СТБ.

Овен

Первую половину дня стоит посвятить деловым встречам и переговорам. А вот после обеда лучше заняться рутинной работой и бытовыми вопросами.

Телец

Прекрасный день, который порадует Тельцов яркими приятными событиями. Вы можете встретить давнего знакомого, с которым не виделись несколько лет. Вечер проведите дома в тишине.

Близнецы

День необдуманных поступков. Многие Близнецы склонны поддаваться мимолетным порывам, говорить и делать первое, что приходит им в голову. Однако это опасный путь, который может привести к проблемам и недоразумениям. Так что будьте внимательны.

Рак

Иногда вы бываете слишком прямолинейны. Из-за этого часто обижаете близких людей. Звезды советуют больше прислушиваться к словам окружающих. Их мнение тоже имеет право на существование. Даже если вы с ним не согласны.

Лев

Неоднозначный день. Утром вы будете очень плохо себя чувствовать. Однако уже после обеда силы появятся и возникнет много хороших идей, которые вам захочется реализовать. Не останавливайтесь на достигнутом. Только вперед.

Дева

Замечательный день, который порадует вас неслучайными совпадениями. Если сумеете правильно и вовремя воспользоваться моментом, сорвете настоящий куш.

Весы

Прекрасный день, который полностью стоит посвятить общению со своей семьей. Вы так давно не гуляли вместе. Так что поход в кино или на прогулку в парк будет весьма кстати.

Скорпион

Вы очень впечатлительны. Из-за этого многое додумываете, а потом ходите и мучаетесь. Не стоит делать поспешных выводов. Действуйте только тогда, когда в этом есть прямая необходимость.

Стрелец

Не откладывайте надолго важные дела и серьезные разговоры. Первая половина этого дня может быть очень плодотворной. Если вы поведете себя правильно, но найдете ответы на вопросы, которые прежде многих ставили в тупик.

Козерог

Сегодня звезды советуют минимизировать общение с людьми. Из-за плохого самочувствия вы вряд ли сможете сделать что-то хорошее. Так что лучше сосредоточьтесь на своем здоровье. Побольше отдыхайте и не нервничайте.

Водолей

Прекрасный день для встреч с друзьями и родственниками. Вот им как раз вы сможете излить свою душу. Кто знает, возможно, они подскажут, как решить ваши проблемы.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам сдерживать свои эмоции. Вы слишком впечатлительны и из-за этого можете наломать дров. Как следствие ― ссоры и конфликты с близкими людьми.

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