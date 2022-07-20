Гороскоп на 21 июля 2022: что будет сегодня

Проекты
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Все проекты
ua

Гороскоп на 21 июля 2022 года

20.07.2022

Гороскоп на 21 июля 2022 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому нужно держать язык за зубами, а кто может приятно провести вечер в хорошей компании? Читайте гороскоп на 21 июля от экстрасенсов СТБ.

гороскоп 2021

Овен

Первую половину дня стоит посвятить деловым встречам и переговорам. А вот после обеда лучше заняться рутинной работой и бытовыми вопросами.

Телец

Прекрасный день, который порадует Тельцов яркими приятными событиями. Вы можете встретить давнего знакомого, с которым не виделись несколько лет. Вечер проведите дома в тишине.

Близнецы

День необдуманных поступков. Многие Близнецы склонны поддаваться мимолетным порывам, говорить и делать первое, что приходит им в голову. Однако это опасный путь, который может привести к проблемам и недоразумениям. Так что будьте внимательны.

Рак

Иногда вы бываете слишком прямолинейны. Из-за этого часто обижаете близких людей. Звезды советуют больше прислушиваться к словам окружающих. Их мнение тоже имеет право на существование. Даже если вы с ним не согласны.

Лев

Неоднозначный день. Утром вы будете очень плохо себя чувствовать. Однако уже после обеда силы появятся и возникнет много хороших идей, которые вам захочется реализовать. Не останавливайтесь на достигнутом. Только вперед.

Дева

Замечательный день, который порадует вас неслучайными совпадениями. Если сумеете правильно и вовремя воспользоваться моментом, сорвете настоящий куш.

Весы

Прекрасный день, который полностью стоит посвятить общению со своей семьей. Вы так давно не гуляли вместе. Так что поход в кино или на прогулку в парк будет весьма кстати.

Скорпион

Вы очень впечатлительны. Из-за этого многое додумываете, а потом ходите и мучаетесь. Не стоит делать поспешных выводов. Действуйте только тогда, когда в этом есть прямая необходимость.

Стрелец

Не откладывайте надолго важные дела и серьезные разговоры. Первая половина этого дня может быть очень плодотворной. Если вы поведете себя правильно, но найдете ответы на вопросы, которые прежде многих ставили в тупик.

Козерог

Сегодня звезды советуют минимизировать общение с людьми. Из-за плохого самочувствия вы вряд ли сможете сделать что-то хорошее. Так что лучше сосредоточьтесь на своем здоровье. Побольше отдыхайте и не нервничайте.

Водолей

Прекрасный день для встреч с друзьями и родственниками. Вот им как раз вы сможете излить свою душу. Кто знает, возможно, они подскажут, как решить ваши проблемы.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам сдерживать свои эмоции. Вы слишком впечатлительны и из-за этого можете наломать дров. Как следствие ― ссоры и конфликты с близкими людьми.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Гороскоп на 21 июля 2022: что будет сегодня
Телеканал СТБ

Гороскоп на 20 июля 2022 года от экстрасенсов СТБ

 Гороскоп на 21 июля 2022: что будет сегодня
Телеканал СТБ

Общий гороскоп на июль 2022 года от Хаяла Алекперова

 Місячний посівний календар на липень 2022 року: що і коли садити
Телеканал СТБ

Лунный календарь садовода-огородника на июль 2022 года

 Гороскоп на 21 июля 2022: что будет сегодня
Телеканал СТБ

Лунный календарь на июль 2022

 Гороскоп на 21 июля 2022: что будет сегодня
Телеканал СТБ

Лунный календарь удачных дней на 2022 год

 лунный календарь на декабрь 2021
Телеканал СТБ

Лунный календарь стрижек на 2022 год от экстрасенсов СТБ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить