Выходные в июле 2022: будут ли дополнительные выходные

Выходные дни на июль 2022: будут ли дополнительные

На каждый месяц приходится около 19-23 рабочих дней. Но иногда из-за праздников, или важных событий добавляются выходные. Каков же график рабочих дней в июле? Редакция STB.UA собрала информацию о выходных и рабочих днях в июле 2022 года.

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В июле ― 31 день, из них 21 рабочий и 10 выходных.

28 июля ― День Украинской Государственности, однако выходным в 2022 году он не будет.

К тому же 2 июля не будет дополнительным рабочим днем. В 2022 году планировалось устроить выходные 25-28 июня ко Дню Конституции 28 июня, а 2 июля отработать за 27 июня.

В связи с военным положением и полномасштабным вторжением россии в Украину, отменяются все дополнительные государственные выходные дни. Так, в ст. 6 закона №2136-XI от 15.03.2022 «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» отменяется действие норм статей 67,71-73 КЗоТ о праздничных и нерабочих днях в Украине.

В июле не будет никаких дополнительных официальных выходных дней. Отдельное дело частных компаний ― по собственному усмотрению руководители могут увеличить или уменьшить количество выходных в июле для сотрудников. В случае изменения количества выходных дней в частных компаниях, все рабочие должны быть проинформированы средствами связи компании. Однако подобные решения не относятся к населению Украины в целом.

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