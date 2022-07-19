Умерла Руслана Пысанка — украинская актриса и телеведущая

Умерла актриса и телеведущая Руслана Писанка

19 июля на 57-м году жизни не стало известной украинской телеведущей и актрисы Русланы Писанки. После 24 февраля, с началом полномасштабного вторжения россии в Украину, Писанка уехала в Германию, где врачи диагностировали у нее тяжелую болезнь. Об этом сообщает «Сніданок».

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«Война заставила ее уехать в Германию. Там врачи диагностировали тяжелую болезнь. Руся практически никому не говорила о своей войне. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала», — говорится в сообщении.

Пока неизвестно, когда и где состоится церемония прощания с телеведущей. По всей вероятности, ее тело привезут в Киев, чтобы похоронить звезду дома.

Руслана Писанка – известная украинская телеведущая, актриса и певица. Она была лауреаткой Государственной премии имени Александра Довженко и получила Орден Святого Владимира за актерскую работу в мини-сериале «Чорна Рада».

Напомним, актриса стала известна благодаря прогнозам погоды, которые вела вместе с Алексеем Дивеевым-Церковным в 90-х годах. Также была ведущей телепроекта Женский клуб. Кроме работы на телевидении, Руслана Писанка играла в кино и работала в театре.

В 2017 году Руслана Писанка приняла участие в программе «Зважені та щасливі» на СТБ вместе с мужем Игорем Исаковым. А позже снялась в популярном сериале «Кріпосна». До выезда в Германию Руслана Писанка вела программу «Погода от Русланы Писанки» на радиостанции «Ретро FM Украина».

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