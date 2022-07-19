Красивые поздравления с Днем тренера: картинки и открытки

День тренера 2022: история праздника и поздравления

Сегодня в Украине отмечается праздник День тренера. С 2021 года это официальный праздник всех спортивных тренеров в Украине. Инициатором этого праздника выступила Федерация спортивной и художественной гимнастики в 1999 году. Но потом идея поздравлять тренеров распространилась на все виды спорта.

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Указом Президента Украины от 24 июня 2021 года дата 19 июля официально признана как День тренера. В этот день наша страна поздравляет всех представителей этой сложной и ответственной профессии с их профессиональным праздником!

Тренер – ключевая фигура подготовки спортсмена. Он помогает добиваться спортивных результатов, учит ставить цели и добиваться их, воспитывает силу воли. Тренер всегда рядом со спортсменом в процессе его подготовки и соревновательной практики. Этот человек следит за здоровьем спортсмена, его режимом, а также чувствует настроение спортсмена, умеет вовремя ободрить.

Поздравление на День тренера

Поздравляем с Днем тренера! С вами мы готовы ставить новые рекорды! С вами мы понимаем, что спортивные занятия – это не только польза для тела, но и укрепление духа! Благодарю вас за полезную в нашей непростой жизни науку! Позвольте пожелать вам исполнения всех желаний, вдохновения на новые методики тренировок и хорошего настроения!

***

День тренера сегодня,

Душевно поздравляю,

Вам новых чемпионов

Я воспитать желаю.

Пусть ваших подопечных

Рекорды только ждут,

А в жизни вашей личной

Царит всегда уют.

***

Тренер, что вам пожелать?

Силы духа и закалки,

Никогда не унывать

И бить цели без шпаргалки!

Пусть комплекты из наград

Блестят дома ярче солнца,

И не будет тех преград,

Что вам взять не удается!

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