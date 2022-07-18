18 июля: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник – 18 июля
18.07.2022
18 июля в Украине и по всему миру отмечают несколько общественно важных праздников и среди них Международный день Нельсона Манделы. Кроме того, 18 июля чествуют Всех святых украинского народа, Преподобного Афанасия Атонского. Какие праздники 18 июля читайте в материале STB.UA.
Фото: trkmedia.ollcdn.net
18 июля ― праздник:
- Международный день Нельсона Манделы. В ноябре 2009 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 18 июля Международным днем Нельсона Манделы в знак признания вклада бывшего президента Южной Африки в дело мира и свободы. Нельсон Мандела — один из самых уважаемых государственных деятелей мира, возглавивший борьбу, направленную на преодоление режима апартеида и установление многорасовой демократии. После 27 лет заключения он вышел на свободу и стал первым в истории ЮАР чернокожим президентом, сыграв ведущую роль в установлении мира в стране. В 1993 году получил Нобелевскую премию мира. Покинув президентское кресло в 1999 году, он активно участвовал в реализации программ борьбы с ВИЧ/СПИДом и помог стране завоевать право принимать Чемпионат мира по футболу в 2010 году. В 2004 году, на 85-м году жизни, Нельсон Мандела оставил общественную деятельность, чтобы больше проводить время с родными и иметь время для «спокойных размышлений». Умер в декабре 2013 года.
- День рождения «Тетриса». Автором игры «Тетрис» является советский программист Алексей Пажитнов, занимавшийся проблемами искусственного интеллекта и распознавания языка. Для проверки своих идей он применял головоломки, одна из которых – популярная тогда игра пентамино (она состояла из пяти квадратов и ставила задачей правильно разместить в коробке геометрические фигуры). Пажитнов решил автоматизировать укладку пентамино в заданные фигурки. А еще придумал основную «изюминку» игры – чтобы фигурки падали, а заполненные ряды исчезали. Тогда же родилось и название новой игры «Тетрис», которая произошла по слиянию «тетрамино» (игры, где все фигурки состоят из четырех сегментов) и «теннис» (любимого вида спорта Пажитнова). Впервые компьютерная версия игры «Тетрис», написанная на компьютере «Электроника-60», была представлена Пажитновым своим коллегам 6 июня 1984 года. А знакомое всем электронное устройство для игры в «Тетрис» появилось 18 июля 1985 года. Игра стремительно приобрела популярность во всем мире.
18 июля ― церковный праздник:
18 июля православные чтят Всех святых украинского народа, Преподобного Афанасия Атонского.
18 июля ― День ангела:
День ангела (именины) сегодня празднуют: Агния, Анна, Арсений, Афанасий, Варвара, Василий, Геннадий, Елизавета, Кирилл, Сергей, Степан, Тихон.
18 июля ― приметы и традиции:
Традиции:
- В церкви 18 июля отмечают день преподобного Афанасия Афонского. В этот день праздновали День рождения месяца. Вечером в этот день наблюдали за луной, считалось, что если она «играет», то надо ждать хорошего урожая. Если луна светит ясно, осень будет сухой и теплой.
- Когда стемнеет, пожилые люди выводили молодых парней на улицу «смотреть, как играет луна, силы мужские собирать». В месяце люди просили подарить им здоровье, счастье и благополучие.
- В этот день совершались обряды на месяц. Если он растет – читали заговоры для привлечения любви и денег в свою жизнь. Если спадает, очищали организм.
Приметы:
- Если молодая луна ярко светит, то осенью будет преимущественно сухая и теплая погода.
- Если облачно и звезд практически не видно, то ожидается ненастье.
- Если луна рогами вверх, то зима будет холодной, вниз – теплой.
18 июля ― что можно делать и что нельзя делать:
- В этот день не следует работать вечером.
- Нельзя сегодня долго спать, чтобы взяться за дела как можно раньше.
- Также не желательно одалживать деньги.
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