18 июля: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

В ноябре 2009 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 18 июля Международным днем ​​Нельсона Манделы в знак признания вклада бывшего президента Южной Африки в дело мира и свободы. Нельсон Мандела — один из самых уважаемых государственных деятелей мира, возглавивший борьбу, направленную на преодоление режима апартеида и установление многорасовой демократии. После 27 лет заключения он вышел на свободу и стал первым в истории ЮАР чернокожим президентом, сыграв ведущую роль в установлении мира в стране. В 1993 году получил Нобелевскую премию мира. Покинув президентское кресло в 1999 году, он активно участвовал в реализации программ борьбы с ВИЧ/СПИДом и помог стране завоевать право принимать Чемпионат мира по футболу в 2010 году. В 2004 году, на 85-м году жизни, Нельсон Мандела оставил общественную деятельность, чтобы больше проводить время с родными и иметь время для «спокойных размышлений». Умер в декабре 2013 года.