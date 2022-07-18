PinchukArtCentre возобновляет работу и представляет масштабную групповую выставку «Когда вера сворачивает горы» и проект Russian War Crimes (Российские военные преступления)

17 июля — 9 октября, 2022

Выставка работает со среды по воскресенье включительно, с 12:00 до 20:00

Вход бесплатный

Киев, Украина, 15 июля, 2022 года

Через 143 дня после начала полномасштабного вторжения России в Украину, PinchukArtCentre возобновляет свою работу 17 июля и представляет выставку «Когда вера сворачивает горы». Масштабная групповая выставка, с участием более 45 украинских и международных художниц и художников, представлена ​​благодаря и в партнерстве с бельгийским Музеем современного искусства в Антверпене M HKA и правительством Фландрии, привлечет внимание к Украине как стране, открытой миру и ценящей свои глубокие корни с Европой. Проект Russian War Crimes (Российские военные преступления) вписан в контекст экспозиции «Когда вера сворачивает горы».

«Когда вера сворачивает горы» представит работы по M HKA/коллекции Фламандского сообщества, отобранные благодаря эмансипационному характеру и способности открывать новые возможности. Для экспозиции было предоставлено более 40 произведений международных художниц и художников. Несмотря на то, что работы не могут быть застрахованы от всех рисков, вызванных войной, M HKA и фламандское правительство приняли решение выделить собственные ресурсы и временно предоставить значительную часть своего наследия для поддержки Украины. В экспозиции произведения из бельгийской коллекции вступают в диалог с работами украинских художниц и художников, большинство которых были созданы во время войны. Выставка побуждает чувствовать, размышлять и рефлексировать вне внезапных вызовов войны.

Ян Ямбон, фламандский премьер-министр: «Это риск, на который мы готовы пойти, таким образом, мы можем выразить солидарность с Украиной и наше стремление углубить связи с ней!»

Фламандский ландшафт покрыт шрамами Первой и Второй мировых войн, поэтому символична одна из работ в коллекции – «В полях фламандских» (2000) Берлинде де Брейкере, которая отсылает нас к событиям Первой мировой, когда Фландрия превратилась в важное поле боя. Тогда так же в окопах создавались картинки, писались стихи и играла музыка. Это был способ не потерять связь с собственной человечностью, не превратиться в орудие войны.

Открывая эту выставку, PinchukArtCentre, M HKA и фламандское правительство разделяют мнение, что искусство способно расширять возможности, которыми мы должны позволить искусству существовать и взаимодействовать с людьми и территориями, нуждающимися в этом больше. Искусство позволяет сохранить человечность, оно предоставляет простор для уязвимости, воображения и мечтаний.

Представленные M HKA/коллекцией Фламандского сообщества, на выставке будут представлены работы, в частности, таких мастеров как Франсис Алис (Бельгия, 1959), Хусейн Бахри Алптекин (Турция, 1957-2007), Баби Бадалов (Азербайджан, 1959), Джей США, 1932-1997), Шила Гауда (Индия, 1957), Берлинде де Брейкере (Бельгия, 1964), Марлен Дюма (Южная Африка, 1953), Ян Кокс (Нидерланды/Бельгия, 1919-1980) 1945), Кэрри Джеймс Маршалл (США, 1955), Алмагуль Менлибаева (Казахстан, 1969), Отобонг Нканга (Нигерия, 1974), Вильгельм Сасналь (Польша, 1972), Алан Секула (31-А2) , 1980), Люк Тюйманс (Бельгия, 1958), Ян Фабр (Бельгия, 1958) и ORLAN-CORPS (Франция, 1947).

Украина представлена ​​работами Александра Бурлаки (1982), Даниила Галкина (1985), Анны Звягинцевой (1986), Никиты Кадана (1982), Алевтины Кахидзе (1973), Леси Хоменко (1980), Влады Ралко (1969), Евгения Самборского (1984), Алексея Сая (1975), Оксаны Чепелик (1961), коллектива Яремы Малащука (1993) и Романа Химея (1992) и Kinder Album. Некоторые из работ относятся к их раннему творчеству, например, работа Андрея Сагайдаковского периода начала 1990-х изображает украинские виды исключительно в черных и серых тонах и содержит надпись «…временем мужчина сильно устал и хочет крепко спать». Точное описание истощения войной. Другие авторы нашли в себе силы и возможность работать во время войны, создавая работы, являющиеся непосредственной реакцией на нее и ее рефлексией. Символическим примером является Леся Хоменко, которая на протяжении полномасштабного вторжения изображает на полотне военных и волонтеров. Для выставки она создала групповую композицию, изображающую военных и волонтеров, сплотившихся вокруг армии ради поддержки наших защитников и защитниц. Работа олицетворяет несокрушимое единство Украины, способность объединиться ради выживания.

Бьорн Гельдхоф, сокуратор «Когда вера сворачивает горы» и артдиректор PinchukArtCentre: «Для нас важно открыть выставку в Киеве. Мы всегда работали для украинцев, поэтому нам очень важно возобновить работу сейчас. Работа продолжается и становится еще более актуальной сейчас, когда идет война. Это символический момент истории. Украину недавно приветствовали в европейской семье. Теперь один из ведущих европейских институций делится своими работами с Украиной на свой собственный риск. Этот жест означает, что Украина – это Европа».

Барт де Баре, сокуратор «Когда вера сворачивает горы» и директор Музея современного искусства M KHA: «Неслучайно то, что Украина и ее президент считают искусство важным при таких страшных обстоятельствах, именно из-за этих обстоятельств. На самом деле, в такое время искусство может работать с травмами настоящего и одновременно горизонтами будущего, особенно в Украине, где художники развили уникальную способность к конструктивной критике».

Первоначально Russian War Crimes (Российские военные преступления) и «Когда вера сворачивает горы» задумывались как параллельные экспозиции, но организаторы решили объединить их. В конце концов, сейчас в Киеве любой разговор об искусстве начинается с того, как на него повлияла эта немыслимая катастрофа. Проект Russian War Crimes стал финальной точкой траектории нынешней выставки, при этом отдельные работы встречают посетителей сразу на входе в PinchukArtCentre. Эти фотографии собрались в коллективный образ, созданный фотографами, приобщившимися к сбору доказательств и фиксации военных преступлений россиян в Украине. К этому образу тем или иным способом отсылают все идеи и нарративы, пронизывающие выставку «Когда вера сворачивает горы». Такое объединение заставляет постоянно помнить о действительности вокруг нас, о реалиях, присутствующих здесь и сейчас, от которых некуда уйти.

Кроме того, PinchukArtCentre углубил сотрудничество с M HKA, Музеем современного искусства Фламандского сообщества в Бельгии. M HKA имеет обширную международную коллекцию с фокусом на Евразию и страны бывшего советского пространства. Часть ее составляет коллекция украинского современного искусства. В начале войны на основе этой коллекции был запущен совместный проект «Представь Украину». Проект разрабатывался совместно с Центром изобразительных искусств Bozar, Европейским парламентом и Офисом Президента Украины и финансировался Фламандским правительством. Он признает неотложные гуманитарные и военные проблемы, и в то же время стремится создать пространство для осмысления будущего после войны. Проект был визуализирован в трех выставках, основанных на работах украинских художников и художниц из коллекции Фламандского сообщества, в Европейском парламенте, Bozar в Брюсселе и M HKA, а также на четырехязычном вебсайте www.imagineukraine.eu

Сотрудничество между двумя институтами продолжается с возобновлением работы PinchukArtCentre в Киеве. Кураторами выставки являются Барт де Баре, Бьорн Гельдхоф, Ксения Малых, Ярема Малащук и Роман Химей при кураторской поддержке Яна Де Ври и сотрудников M HKA.

Russian War Crimes (Российские военные преступления)

Куратор Бьорн Гельдхоф, артдиректор PinchukArtCentre, и куратор Ксения Малых, руководитель Исследовательской платформы PinchukArtCentre.

Фотографии, вошедшие в экспозицию Russian War Crimes (Российские военные преступления), были сделаны в разных уголках нашего государства с первого дня вторжения и до начала июля. При этом они отражают лишь часть тех преступлений, о которых нам известно. Кульминация этого проекта – видео, которое создал Алексей Сай, собрав 6400 изображений, фиксирующих военные преступления, совершенные оккупантами в Украине. Масштаб этой работы в сочетании с агрессивной подачей и звуковым сопровождением способен шокировать зрителя надолго.

Поддерживая культурный и информационный фронт, в последние месяцы PinchukArtCentre организовал серию международных презентаций украинского искусства в Европе: от Art Basel до Давоса. Среди них – выставки, получившие широкую огласку, а именно «Это Украина: Защищая свободу» в Scuola Grande della Misericordia в рамках Венецианской биеннале и Russian War Crimes House в Давосе во время Всемирного экономического форума, а также в штаб-квартире НАТО, которые были проведены в сотрудничестве с Офисом Президента Украины.

Проект «Дом российских военных преступлений» создан Фондом Виктора Пинчука и PinchukArtCentre в сотрудничестве с Офисом Президента Украины, Министерством иностранных дел Украины, изданием «Украинская правда» и Украинской ассоциацией профессиональных фотографов.

Официальный сайт: https://www.russianwarcrimeshouse.org

M HKA

M HKA – это музей современного искусства, кино и визуальной культуры в самом широком понимании. Это открытое место встречи искусства, художников и публики.

M HKA стремится играть ведущую роль во Фландрии и расширить свой международный авторитет, опираясь на авангардные традиции Антверпена. M HKA создает связь между художественными вопросами и более широкими социальными проблемами, между международным и региональным, художниками и общественностью, традициями и инновациями, рефлексией и презентацией. Центральное место занимает коллекция музея с его текущими поступлениями, а также смежные сферы управления и исследования.

M HKA – заведение культурного наследия фламандской общины.

Website: www.muhka.be

PinchukArtCentre был основан в сентябре 2006 года бизнесменом и филантропом Виктором Пинчуком. Артцентр является одним из самых больших и динамичных частных центров современного искусства в Центральной и Восточной Европе. PinchukArtCentre стал международным хабом современного искусства, развивающего украинскую артсцену и генерирующего критический публичный дискурс для общества в целом. За время существования артцентр посетил и более 3 миллионов человек.

Уже более 15 лет PinchukArtCentre создает возможности для свободного доступа к новым идеям, оценкам и эмоциям. Его программа выставок исследует национальную идентичность в контексте международных вызовов. Он привлекает общественность к динамическому диалогу через целый ряд образовательных и публичных мероприятий.

В 2016 году PinchukArtCentre основал Исследовательскую платформу – новаторский проект, целью которого является создание живого архива украинского искусства с начала 80-х до сегодняшнего дня. Результаты исследований постоянно представляются общественности в рамках выставок, публикаций и дискуссий.

В то же время, артцентр инвестирует в будущее поколение, предоставляя премии молодым художникам до 35 лет – Future Generation Art Prize и Премию PinchukArtCentre – которые превратили институт в ведущий центр для лучших молодых художников со всего мира, а также создали возможности для развития нового поколения в Украине.

PinchukArtCentre расположен в старинном архитектурном ансамбле Бессарабского квартала, который был отреставрирован в начале XXI века. Архитектурный проект и дизайн внутреннего пространства были разработаны французским архитектором Филиппом Киамбареттой. В настоящее время артцентр занимает 6 этажей, объединяя выставочные залы на четырех этажах, библиотеку, образовательную комнату, книжный магазин, зал video-lounge и кафе. Общая площадь артцентра составляет более 3000 кв.м.

Facebook, Instagram, Youtube, Artsy

Официальный сайт: pinchukartcentre.org

Пресслужба PinchukArtCentre

Тел: +38 044 494 11 48

e-mail: press@pinchukartcentre.org

PinchukArtCentre

ул. Большая Васильковская/Басейная,

1/3-2, блок А

Киев, Украина 01004

Тел.: +380 44 590 08 58

E-mail: info@pinchukartcentre.org