17 июля: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

17 июля в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них День металлурга. Кроме того, 17 июля чествуют священномученика Павла Гойдича; святого Андрея, епископа Критского; преподобной Марфы. Какие праздники 17 июля читайте в материале STB.UA.

Сегодня, 17 июля, отмечается Всемирный день эмоджи. Этот день отмечают ежегодно с 2014 года и в основном в Интернете. Праздник придумал Джереми Берг.

Этот праздник был учрежден в 2006 году действующим президентом Виктором Ющенко. Цель — поддержка инициативы работников металлургической и горнодобывающей промышленности Украины.

Также отмечается как День международного уголовного или Международный день правосудия. Отмечается 17 июля с 2010 года в годовщину принятия Римского устава – договора, которым создан Международный уголовный суд. День основан 1 июня 2010 года на Конференции по обзору Римского устава, состоявшейся в Кампале (Уганда), Ассамблеей государств-участников.

Традиции:

17 июля в народе был известен как Наливы, поскольку к этому времени на полях произрастали озимые культуры. Почитали овес, по погоде судили о предстоящем урожае.

Обычно днем ​​17 июля шли достаточно сильные дожди, но для крестьян именно «андриевский» дождь был очень желательным, ведь он помогал получить богатый урожай зерновых культур. Были и некоторые приметы, которым уделялось внимание.

Вообще-то этот день принято проводить со своей второй половинкой. Ссориться нельзя, иначе святой Андрей может развести пару.