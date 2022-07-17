Гороскоп на 18 июля 2022 года

Читайте астрологический прогноз на 18 июля 2022 года, чтобы продуктивно провести этот день. Подробнее — в материале.

Овен

Новые встречи и свидания? Это вас немного смущает. Но пора вспомнить, что вы можете все. Более того, что вы очаровательны и привлекательны.

Телец

Вам трудно договориться о встречах. Снова и снова все срывается. Безусловно, это вас раздражает. Кажется, пришло время ставить ультиматум.

Близнецы

Вы давно не были такими буйными, раздраженными. Пора привести эмоции и мысли в порядок. Вам помогут медитация, шоппинг или дневной сон.

Рак

Сегодняшние встречи могут быть отложены или полностью отменены. Поэтому подстрахуйте себя другими планами.

Лев

Никто не сможет переспорить вас сегодня. Издалека чувствуется запах жареного. Кто-то жаждет скандала и выяснения отношений. Однако помните, вы выйдете победителем.

Дева

Избегайте соблазна наброситься на холодильник. Вы дали себе установку, а значит пора работать над своей силой воли.

Весы

Сегодня очень высокая вероятность того, что некоторые вещи полностью выйдут из строя. Поэтому старайтесь лишний раз не эксплуатировать свою технику.

Скорпион

С этого момента дела налаживаются, хочется выйти на улицу и насладиться солнцем. Поэтому уделите день для прогулки или посещения пляжа.

Стрелец

Держитесь подальше от крупных покупок. Бизнес-проекты также могут застопориться или провалиться.

Козерог

Сегодня Козероги смело могут доверять своей интуиции. Поверьте, если покажется, что где-то ошибаетесь, то непременно прекращайте двигаться в этом направлении.

Водолей

Вы полностью поглощены художественной деятельностью, будь то рисование, рукоделие или украшение интерьера. Воспользуйтесь этим вдохновением сегодня.

Рыбы

Не спешите принимать решения, время еще есть. Когда получите знак от вселенной, вы сразу пойдете по правильному пути. Обращайте внимание на числа.

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