15 июля: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 15 июля

15 июля в Украине и во всем мире отмечают несколько общественно важных праздников и среди них День украинских миротворцев. Кроме того, 15 июля чествуют Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Больше о 15 июля — читайте в материале STB.UA.

15 июля ― праздник:

День украинских миротворцев.

В мае 2013 года Верховная Рада Украины приняла постановление №292-VII «Об установлении Дня украинских миротворцев». С этого дня праздник отмечают ежегодно 15 июля. Именно 15 июля 1992 года по просьбе Генерального секретаря Организации Объединенных Наций два самолета с 42 военнослужащими Вооруженных Сил Украины на борту вылетели в Боснию. Так началась история участия национального миротворческого контингента в международных операциях по поддержанию мира и безопасности. Сегодня этот день актуален, как никогда. За время работы миротворцам удается провести массу успешных операций. И даже одна спасенная жизнь оправдывает все их усилия.

15 июля ― церковный праздник:

Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне

В годы правления византийского императора Льва Великого, Македонянина (457-474), братья Гальба и Кандид, приближенные к царю, отправились из Константинополя в Святую Землю на поклонение Богу в тамошних святых местах. Они остановились на ночлег в небольшом поселке у Назарета, в доме старушки еврейки. В доме их внимание привлекли зажженные свечи и фимиамы. На вопрос, что за святыня находится в доме, благочестивая женщина долго не хотела отвечать, но после неотступных просьб ответила, что хранит дорогую святыню — Ризу Богородицы, от которой происходит много чудесных Господних исцелений. Пресвятая Дева перед Успением подарила одну из Своих риз благочестивой девице-еврейке из этого рода, завещав ей передать ее перед смертью также девушке. От поколения к поколению, Риза Богоматери хранилась в этой семье. Не раз при нашествиях врагов Господь, по покровительству Пресвятой Богородицы, спасал город, которому Она дарила Свою священную Ризу. Так, во время осады Константинополя аварами в 626, персами — в 677, арабами — в 717 годах.

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15 июля ― День ангела:

15 июля день Ангела празднуют Иувеналий и Фотий.

15 июля ― приметы и традиции:

Появление на деревьях первых желтых листочков предвещает раннюю осень и зиму.

15 июля ― что можно делать и что нельзя делать:

Не стоит шить и заниматься домашними делами.

Не следует заниматься тяжелым физическим трудом.

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