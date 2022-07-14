14 июля: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 14 июля
14 июля в Украине и во всем мире отмечают несколько общественно важных праздников и среди них Международный день небинарных людей. Кроме того, 14 июля чествуют Косму и Демьяна. Какие праздники 14 июля — читайте в материале STB.UA.
14 июля ― праздник:
Международный день небинарных людей. Такая дата начала отмечаться с 2012 года. Целью является привлечение внимания общества к проблемам, с которыми сталкиваются люди с небинарным гендером; повышение проинформированности о гендерквире (небинарности); преодоление дискриминации по гендерному признаку.
14 июля церковный праздник:
Косма и Демьян, известные нам как Кузьма и Демьян. Они жили во второй половине III – начале IV века на территории Малой Азии. Они являлись чудотворцами и врачами. День Кузьмы и Демьяна считали девичьим праздником, который отмечали с размахом, устраивая Кузьминскую вечерю.
Больше по теме: Церковные праздники в июле 2022: календарь православных праздников по дням
14 июля ― День ангела:
14 июля День ангела празднуют Ангелина, Алексий, Аркадий, Василий, Дамиан, Иоанн, Косма, Константин, Лев, Никодим, Петр.
14 июля ― приметы и традиции:
Если в этот день прополоть огород, то сорняков не будет.
Кузьма и Демьян пришли, на сенокос пошли.
14 июля ― что можно делать и что нельзя делать:
Грех работать в кузнице и заниматься рукоделием.
Нельзя выливать на улицу воду, в которой купали новорожденного.
Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.