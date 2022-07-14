Сознательный бизнес – залог будущего страны
14.07.2022
Украинские производители, не прекратившие производство, а еще и наращивающие мощности, поддерживают экономику страны и являются настоящим бизнес-фронтом.
Лучший вклад каждого украинца в нашу экономику и благополучие всего народа – это выбирать именно украинские товары.
Ведь даже в таких сложных и опасных условиях украинские производители прилагают максимум усилий, чтобы делать свое дело качественно ради потребителей и будущего Украины.
Video: Сознательный бизнес – залог будущего страны
Производство Snack Production не прекратило свою работу и работает на Победу страны.