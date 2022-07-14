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Сознательный бизнес – залог будущего страны

14.07.2022

Украинские производители, не прекратившие производство, а еще и наращивающие мощности, поддерживают экономику страны и являются настоящим бизнес-фронтом.
Лучший вклад каждого украинца в нашу экономику и благополучие всего народа – это выбирать именно украинские товары.

Ведь даже в таких сложных и опасных условиях украинские производители прилагают максимум усилий, чтобы делать свое дело качественно ради потребителей и будущего Украины.

Video: Сознательный бизнес – залог будущего страны


Производство Snack Production не прекратило свою работу и работает на Победу страны.

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