Неймовірна правда про українців выпуск от 15.07.2022 — анонс Все буде добре

«Неймовірна правда про українців»: что будет в 13 выпуске от 15 июля

Украинцы противостоят российским оккупантам в вооруженной и информационной войне пятый месяц. Телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о героях и основных событиях, произошедших за это время, в 13 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» от «Все буде добре». Не пропустите завтра, 15 июля, новый выпуск в 19:45 на телеканале СТБ.

Что будет в 13 выпуске «Неймовірної правди про українців» от 15.07.2022:

Кто дает концерты в столичном метро для военных?

Почему украинский патриотизм важен? И как наша культура распространяется по миру?

Эксклюзивное интервью с Машей Ефросининой: какие недоразумения возникали с мужем? Где сейчас Тимур?

Как звезды сталкиваются с упреками поклонников?

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Еженедельно в новых выпусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ ведущие расскажут о великих поступках обычных людей!

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