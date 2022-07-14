Неймовірна правда про українців выпуск от 15.07.2022 — анонс Все буде добре

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«Неймовірна правда про українців»: что будет в 13 выпуске от 15 июля

14.07.2022

Украинцы противостоят российским оккупантам в вооруженной и информационной войне пятый месяц. Телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о героях и основных событиях, произошедших за это время, в 13 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» от «Все буде добре». Не пропустите завтра, 15 июля, новый выпуск в 19:45 на телеканале СТБ.

Неймовірна правда про украхнців 03.06.2022

Что будет в 13 выпуске «Неймовірної правди про українців» от 15.07.2022:

  • Кто дает концерты в столичном метро для военных?
  • Почему украинский патриотизм важен? И как наша культура распространяется по миру?
  • Эксклюзивное интервью с Машей Ефросининой: какие недоразумения возникали с мужем? Где сейчас Тимур?
  • Как звезды сталкиваются с упреками поклонников?

Больше по теме: Как пережить потерю друзей на войне, рекомендации психолога Андрея Жельветро

Еженедельно в новых выпусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ ведущие расскажут о великих поступках обычных людей!

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