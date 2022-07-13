Вареники с вишней: простой рецепт

Проекты
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Все проекты
ua

Вареники с вишней: пошаговый рецепт от Юры Негрича

13.07.2022

Вареники с вишней – одно из самых вкусных летних лакомств. Приготовить эту вкуснятину несложно, если знать некоторые секреты. Ими поделился суперфиналист «МастерШеф. Профессионалы» Юрий НегричЧитайте, как быстро и просто приготовить вареники с вишней, в нашем материале.

Больше по теме:  Шоколадные вареники с вишней на пару: рецепт пошаговый

Вареники с вишнями: простой рецепт

Ингредиенты для теста:

  • Мука – 600 г
  • Растительное масло – 1 ст. л.
  • Вода – 200 мл
  • Соль – 0,5 ч. л.

Ингредиенты для начинки:

  • Вишня – 400 г
  • Сахар – 100 г

Больше по теме: Тесто для вареников: простой рецепт

Приготовление:

  1. Просеять муку и добавить в неё соль. В центре сделать углубление, залить туда воду и растительное масло. Вымесить однородное эластичное тесто. Завернуть его в пищевую плёнку и оставить на 30–40 минут.
  2. Пока тесто настаивается, приготовить начинку. Из вишен удалить косточки, засыпать их сахаром и оставить на 20 минут. Сок, который пустят ягоды, слить в чашку – он ещё понадобится.
  3. На присыпанной мукой поверхности раскатать пласт теста толщиной 2 мм. Вырезать из него кружочки  с помощью специальной кондитерской формы либо же обычного стакана. В центр каждого кружочка выкладывать вишни, плотно защипывая края. Варить в подсоленной воде около 7 минут.
  4. Готовые вареники можно полить оставшимся вишнёвым соком.

Приятного аппетита!

Больше по теме: Вареники с черникой и голубикой: оригинальный рецепт

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
рецепты из кабачков
Телеканал СТБ

Блюда из кабачков: 10 простых рецептов от участников «МастерШеф»

 Вареники с вишней: простой рецепт
Телеканал СТБ

Пошаговый рецепт жульена с грибами и курицей в духовке

 Вареники с вишней: простой рецепт
Телеканал СТБ

Что приготовить на завтрак: 5 простых идей

 баклажаны рецепт
Телеканал СТБ

Блюда из баклажанов: топ-5 самых вкусных рецептов

 Вареники с вишней: простой рецепт
Телеканал СТБ

Кабачковая икра на зиму: рецепт приготовления

 Вареники с вишней: простой рецепт
Телеканал СТБ

Мохито: топ-3 варианта приготовления от Дмитрия Шевченко
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить