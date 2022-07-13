Пошаговый рецепт жульена с грибами и курицей в духовке
Грибы и курица созданы друг для друга. В этом несложно убедиться, если приготовить такой жульен. Сочное мясо, ароматные грибы и пикантная сырная корочка ― это идеальный вариант закуски для любого случая. Читайте рецепт жульена с грибами и курицей в духовке от победителя шоу «МастерШеф» Евгения Клопотенко прямо сейчас!
Ингредиенты:
- 400 г шампиньонов либо вешенок
- 250―300 г курицы (филе с бедра)
- 1 луковица
- 20 г сливочного масла
- 1 ст. л. оливкового масла
- 2 зубчика чеснока
- 100 г сыра бри
- 100 г сыра твердого
- 50―100 мл сливок (33% жирности)
- 1―2 щепотки молотого мускатного ореха
- по вкусу соль и перец
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Чеснок почистите и мелко нарежьте. Луковицу почистите и нарежьте средним кубиком (вместо обычного репчатого лука можете взять белый ― он менее едкий). Грибы помойте и нарежьте на кусочки среднего размера. Куриные бедрышки зачистите от кожи и жира и нарежьте тонкими полосками.
- Разогрейте сковороду со смесью сливочного и оливкового масла. Обжарьте чеснок и лук 2―3 минуты до прозрачности.
- Добавьте в сковороду грибы и протушите еще 3―4 минуты.
- Добавьте туда же курицу, посолите по вкусу и обжаривайте еще в течение 4―5 минут.
- Сыр бри порежьте небольшими кусочками и добавьте в сковороду вместе с мускатным орехом. Тушите примерно минуту, пока сыр не расплавится.
- Добавьте сливки ― регулируйте их количество в зависимости от консистенции: нужно, чтобы масса не была слишком жидкой, но и не стала сухой.
- Переложите смесь в форму для запекания нужного размера. Поперчите по вкусу, посыпьте твердым сыром, натертым на крупную терку. Поставьте в духовку на 15―20 минут, пока сыр не расплавится и не возьмется золотистой корочкой.
Приятного аппетита!
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