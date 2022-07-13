Как приготовить мохито: топ-3 рецепта пошагово

Мохито: топ-3 варианта приготовления от Дмитрия Шевченко

Ничто не освежает в жару лучше чем мохито. Не даром это один из самых популярных летних коктейлей, без которого не обходится ни одна вечеринка. Приготовить мохито дома очень легко и просто. Специально для читателей STB.UA участник «МастерШеф. Профессионалы» Дмитрий Шевченко подготовил рецепты вкусного мохито.

Классический мохито

Ингредиенты:

50 мл белого рома

15 мл сахарного сиропа или сахара по вкусу

100 мл содовой

80 г лайма

несколько веточек мяты

200 г льда

Способ приготовления:

В стакан положить кусочки лайма и придавить их мадлером (если готовите с сахаром вместо сиропа — его нужно добавлять на этом этапе и давить с лаймом) Возьмите листочки мяты в одну руку и хлопните по ней второй рукой, добавьте мяту в стакан Наполнить стакан льдом (лучше дробленым) Добавить ром и сахарный сироп Долить до конца стакана содовой и аккуратно перемешать длинной ложкой Досыпать льда и украсить веточкой мяты и слайсом лайма

Клубничный мохито

Ингредиенты:

50 мл белого рома

120 г клубники

15 мл клубничного сиропа

100 мл содовой

60 г лайма

несколько веточек мяты

200 г дробленого льда

Способ приготовления:

В стакан положить мяту, 3 дольки лайма, 5 ягод клубники и подавить мадлером Доверху стакана насыпать дробленый лед Налить клубничный сироп и белый ром Залить содовой доверху и аккуратно размешать длинной ложкой Досыпать льда и украсить веточкой мяты и клубникой

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Ягодный мохито

Ингредиенты:

50 мл белого рома

15 мл сахарного сиропа

1 лайм

100 мл содовой

60 мл ягодный сок

свежая клубника, черника и малина

несколько веточек мяты

200 г дробленого льда

Способ приготовления:

Первым делом нужно приготовить ягодный сок. Для этого необходимо перебить блендером клубнику, чернику, малину с добавлением воды. Процедить через марлю или сито В стакан положить дольки лайма, листочки мяты, ягоды и подавить мадлером Добавить лед, налить ром, сахарный сироп, ягодный сок и содовую. Аккуратно перемешать длинной ложкой Добавить льда и украсить веточкой мяты и ягодами

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