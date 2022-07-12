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Соус для бургера, как в МакДональдсе: Клопотенко раскрыл легендарный рецепт

12.07.2022

Известная американская сеть фастфудов пока не работает в Украине. Но вместо того, чтобы скучать, Евгений Клопотенко приготовил чизбургер. А главное – раскрыл секрет соуса Макдональдс. Конечно, точной рецептуры этого соуса никто не знает. Но вариант Евгения по вкусу максимально похож на тот, что добавляют в свои бургеры в McDonald’s. Подробности – далее в материале.

Соус для бургера как в МакДональдсе: рецепт от Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

  • Фарш из микса говядины и свинины;
  • булочка для бургера;
  • квашеные огурцы;
  • красный лук;
  • сыр;
  • кетчуп;
  • кумин.

Для соуса:

  • 150 г краснокочанной капусты;
  • 50 г сливочного масла;
  • 15 г сладкой горчицы;
  • 100 мл красного вина;
  • 5 г зиры;
  • щепотка крахмала (опционально).

Способ приготовления:

  1. Сформируйте котлету из фарша. Чтобы котлета лучше держала форму и была сочной, положите ее уже сформированную в морозильную камеру, пока будете заниматься другими процессами.
  2. Булочку для бургера разрежьте пополам и положите в разогретую духовку на несколько минут. Так она будет более хрустящей. Или можно обжарить на сухой сковороде гриль.
  3. Квашенный огурец нарежьте тонкими слайсами под углом 45 градусов. На 1 бургер нам нужно примерно 3-4 слайса огурца.
  4. Очистите красную луковицу. Можно нарезать тонкими кольцами, а можно сделать мелкие кубики.
  5. Для соуса краснокочанную капусту нашинкуйте, нам понадобится 150 г. Разогрейте сковороду из 50 г сливочного масла и выложите капусту, 15 г сладкой горчицы и 5 г зир. Тушите на среднем огне.
  6. Когда вы увидите, что капуста стала мягкой, влейте 100 мл красного вина. Тушите еще несколько минут.
  7. Переложите капусту в чашу и тщательно перебейте погружным блендером до однородности. Если вы хотите, чтобы соус был немного гуще, добавьте щепотку крахмала и перемешайте. Для более однородной смеси можно перетереть его через мелкое сито.
  8. Извлеките котлету из морозильной камеры и обжарьте на сковороде. Переверните один раз, посолите по вкусу и оставьте на сковороде еще на 30 секунд.
  9. Нижний слой булочки смажьте нашим соусом из краснокочанной капусты. Верхний слой смажьте обычным кетчупом.
  10. Сверху выложите кубики лука и немного присыпьте кумином. Затем выложите слайсы квашеного огурца и поджаренную котлету.
  11. На котлету выложите 2 слайса сыра и накройте верхней булочкой, смазанной кетчупом.

Приятного аппетита!

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