Гороскоп на 13 июля 2022 года

Каким будет новый день и что сулят звезды? Читайте в астрологическом прогнозе от экстрасенсов СТБ. Подробный гороскоп на 13 июля 2022 года — в материале.

Овен

Делайте сегодня только то, что необходимо. Не зацикливайтесь на мелочах. Это экономит время и силы.

Телец

Не сравнивайте себя с другими, у вас есть свои сильные стороны. Помните об этом, когда кто-то указывает на ваши недостатки.

Близнецы

Сегодня вы узнаете интересные новости. А давнее желание может сбыться. Но в порыве радости не натворите глупостей.

Рак

Ракам не стоит принимать далеко идущие решения или совершать крупные покупки. Подождите до завтра.

Лев

Нельзя отказаться от того, что вам предлагают. Может быть, что это единственный шанс. Вы очень убедительны, поэтому вам доверяют. Пользуйтесь возможностью!

Дева

Не поддавайтесь соблазну. Условия кажутся невероятно выгодными. Но это настоящий троянский конь! Останетесь ни с чем.

Весы

Преодолейте свою слабость и сделайте то, что необходимо. Когда ощутите, что все гештальты закрыты, обретете невероятный прилив новой положительной энергии.

Скорпион

День все еще может быть довольно успешным, несмотря на расположение Луны. Открывается что-то интересное и неизведанное. Но вы не боитесь перемен, это отлично!

Стрелец

Что бы ни было важным делом в плане, отложите его до наступления сумерек. Вам явно не везет. Выдержите паузу.

Козерог

Все, что вам действительно нужно, — это хороший и любимый человек рядом. Поэтому хватит искать утех там, где их быть не может. Работа и шоппинг не спасут от грусти.

Водолей

Вы продолжаете неделю, полную силы. Не говорите «нет», когда кто-то делает вам предложение.

Рыбы

Сегодня вам лучше всего подойдет обычная рутинная работа. Если начальство поручит задание, откажитесь. Иначе рискуете его провалить и потерять хорошую репутацию.

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